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Há risco de segunda onda da Covid-19 no ES? Secretário da Saúde explica

Nésio Fernandes reforçou em coletiva de imprensa que, caso a segunda onda de contaminação atinja o território capixaba, o governo tem como plano aumentar a quantidade de leitos para atender todos os pacientes

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 19:29
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Chegada de segunda onda no Espírito Santo é hipótese, diz secretário Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
A chegada da segunda onda de contaminação do novo coronavírus em países da Europa nas últimas semanas acendeu um alerta para a população em geral, e pela especulação dos infectologistas, o fenômeno também pode chegar no Espírito Santo.
A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que explicou as possibilidades disso acontecer em coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira (30).

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Secretário da Saúde do ES: "Não há colapso na rede hospitalar privada"

"Estamos diante de um vírus novo. A possibilidade de ter uma segunda onda é uma hipótese levantada por muitos infectologistas. O governo do Estado se prepara para todos os cenários. Havendo segunda onda, estaremos preparados para isso. Temos afirmado desde o início de que poderia haver ciclos de abertura e de restrições. Caso ocorra a segunda onda, vamos reclassificar os municípios", disse.
Nésio também reforçou que, caso a segunda onda de contaminação atinja o território capixaba, o governo tem como plano aumentar a quantidade de leitos para atender todos os pacientes.
"Caso ocorra segunda onda de casos graves, estamos desenhando estratégias e estamos também estudando reverter leitos. Também podemos retomar estratégias de distanciamento social e voltar de maneira mais robusta a disponibilizar leitos da própria rede"
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES
Nésio afirma que, com vacinas disponíveis, o Estado estará preparado para a imunização.
"Há mais de 100 anos não vivemos algo semelhante. Estamos preparados para, tendo vacinas disponíveis, vacinar a população começando pelos grupos de risco. Sendo frustradas as expectativas de que, a partir de janeiro, possamos ter milhões de doses de vacinas, estaremos preparados para ter que conviver com os protocolos por mais tempo", completou.

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HÁ COLAPSO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA?

Outro assunto tratado por Nésio na coletiva foi o questionamento sobre hospitais da rede privada estarem sofrendo um colapso, com superlotação e aumento de pacientes confirmados com a Covid-19.
Ao contrário do que é amplamente compartilhado nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, o secretário afirmou que não há colapso, e explicou o aumento de pacientes nas instituições.

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