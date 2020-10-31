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Coronavírus no ES: 3.855 mortes e mais de 155 mil casos confirmados

Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 985 diagnósticos positivos e oito óbitos; Sesa atualizou o Painel Covid-19 na tarde deste sábado (31)

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:01
Clientes com máscara em uma padaria do bairro Jardim da Penha
O uso de máscara é um dos principais meios para evitar o contágio pelo novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste sábado (31), o Espírito Santo superou a marca dos 155 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram exatos 155.721 diagnósticos positivos e 3.855 óbitos por causa da doença. Somente nas últimas 24 horas, foram divulgadas mais 985 infecções e oito óbitos pelo novo coronavírus.
A cidade que concentra o maior número de contaminados segue sendo Vila Velha, com 22.867 registros. Logo depois, aparecem Vitória (19.988), Serra (19.710), Cariacica (14.152) e Linhares (7.661). Já considerando a quantidade de vidas perdidas, os cinco municípios mais afetados são: Vila Velha (545), Serra (541), Cariacica (485), Vitória (449) e Cachoeiro de Itapemirim (187).

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Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares, e aparece na 10ª posição. O ranking é puxado por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Itapuã, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica.
Além dos casos confirmados, outros 125.151 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de capixabas curados também subiu para 143.370  sendo 548 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,5% e mais de 508 mil testes já foram realizados.

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