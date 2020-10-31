Coronavírus no ES: 3.855 mortes e mais de 155 mil casos confirmados

Neste sábado (31), o Espírito Santo superou a marca dos 155 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram exatos 155.721 diagnósticos positivos e 3.855 óbitos por causa da doença. Somente nas últimas 24 horas, foram divulgadas mais 985 infecções e oito óbitos pelo novo coronavírus.
A cidade que concentra o maior número de contaminados segue sendo Vila Velha, com 22.867 registros. Logo depois, aparecem Vitória (19.988), Serra (19.710), Cariacica (14.152) e Linhares (7.661). Já considerando a quantidade de vidas perdidas, os cinco municípios mais afetados são: Vila Velha (545), Serra (541), Cariacica (485), Vitória (449) e Cachoeiro de Itapemirim (187).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares, e aparece na 10ª posição. O ranking é puxado por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Itapuã, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica.
Além dos casos confirmados, outros 125.151 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de capixabas curados também subiu para 143.370 sendo 548 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,5% e mais de 508 mil testes já foram realizados.