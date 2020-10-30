Covid-19: Espírito Santo continua só com Ecoporanga em risco moderado

29º Mapa de Risco traz apenas o município de Ecoporanga como fora do risco baixo para a transmissão do novo coronavírus

Na chamada Matriz de Convivência, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos: "ameaça" e "vulnerabilidade". Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Comparada com a do mapa anterior, a taxa geral de ocupação dos leitos de UTI apresentou um ligeiro aumento, passando de 39% para 40,4%. Ainda assim, ela está dentro do padrão considerado como adequado pela atual matriz. Somente se ela ultrapassar os 50% é que entraria no nível de alerta, que prevê a possibilidade de municípios em risco alto.