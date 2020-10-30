Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares



Cerca de mil casos de Covid-19 no Espírito Santo foram identificados a partir da testagem de pessoas que viviam na mesma residência que pacientes já diagnosticados com a doença. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a estratégia permitiu encontrar casos assintomáticos, isolar os doentes e quebrar a cadeia de transmissão do vírus.

"Passamos a fazer testagem de contatos intra-domiciliares (dentro do domicílio) de pacientes positivados no exame PCR. Já identificamos quase 1.000 pacientes positivos nos contatos domiciliares. Esse passo tem se mostrado acertado e importante na investigação de contato no nosso Estado", disse o secretário, em coletiva de imprensa on-line nesta sexta-feira (30).



Your browser does not support the audio element. Mil pessoas que moravam com pacientes com Covid testaram positivo

Vila Velha.

Nésio Fernandes afirmou que essas investigações, somadas à estratégia de testar qualquer paciente com sintomas gripais, contribuíram para o aumento do número de casos positivos de coronavírus entre 8 de setembro e 10 de outubro, principalmente na Grande Vitória , com destaque para Vitória

Ele esclareceu, contudo, que atualmente o Espírito Santo retornou para a tendência de queda que vinha registrando antes desse período.



Tivemos um aumento de casos muito perceptível entre 8 de setembro e 10 de outubro na Grande Vitória, principalmente em Vitória e Vila Velha. Depois de 10 de outubro foi seguido de nova tendência de queda, de recuperação, com redução de casos observados, disse.

A alteração nas semanas anteriores, ainda segundo o secretário, também teve como causa o aumento da circulação de pessoas durante os fins de semana e feriados. O clima ensolarado favoreceu as atividades sociais coletivas, o que faz aumentar o risco de contágio.

Nós tivemos, entre os dias 8 de setembro e 10 de outubro, dias com calor intenso, feriados e fins de semana com comportamentos sociais inadequados no contexto de pandemia, mesmo em um contexto de baixo risco, observou.

Segundo ele, as classes A e B se expuseram de maneira mais explícita às atividades com maior risco de transmissão e, consequentemente, foram as que mais se contaminaram.

Às vésperas de um novo feriado prolongado, o secretário fez um apelo para que sejam mantidas as medidas de proteção contra o coronavírus, como o uso de máscara e o distanciamento social.