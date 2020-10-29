Em 4 cidades do ES, nenhum morador é contaminado por Covid há uma semana

Todos os demais municípios do ES registraram pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus nos últimos sete dias.

A reportagem também contabilizou os municípios que não registram mortes pela Covid-19 na última semana. Neste recorte, o número é bem maior: são 51 cidades sem óbitos ocasionados pelo coronavírus nos últimos sete dias, incluindo os quatro municípios também sem casos há uma semana. Confira a lista: