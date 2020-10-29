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Confira os municípios

Em 4 cidades do ES, nenhum morador é contaminado por Covid há uma semana

O levantamento, feito pela reportagem de A Gazeta, considerou a atualização do Painel Covid-19 até esta quarta-feira (28)

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 05:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 05:01
Painel Covid-19 atualizado nesta quarta-feira (28)
Painel Covid-19, com atualização diária, relaciona os casos e mortes por municípios Crédito: Reprodução
Quatro cidades do Espírito Santo não têm confirmações de casos da Covid-19 há pelo menos uma semana. O levantamento foi feito pela reportagem de A Gazeta, considerando a atualização desta quarta-feira (28) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no qual são compilados os dados da doença em todo o Estado.
Os municípios capixabas sem casos recentes do novo coronavírus são:
Todos os demais municípios do ES registraram pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus nos últimos sete dias.

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51 SEM MORTES HÁ PELO MENOS UMA SEMANA

A reportagem também contabilizou os municípios que não registram mortes pela Covid-19 na última semana. Neste recorte, o número é bem maior: são 51 cidades sem óbitos ocasionados pelo coronavírus nos últimos sete dias, incluindo os quatro municípios também sem casos há uma semana. Confira a lista:
Município (data da última morte confirmada por Covid-19)
  • Água Doce do Norte (19/10)
  • Águia Branca (16/09)
  • Alegre (20/10)
  • Alfredo Chaves (10/09)
  • Anchieta (07/10)
  • Apiacá (02/10)
  • Baixo Guandu (09/09)
  • Boa Esperança (22/09)
  • Bom Jesus do Norte (20/10)
  • Brejetuba (28/09, única morte)
  • Conceição da Barra (17/10)
  • Conceição do Castelo (28/09)
  • Divino de São Lourenço (24/08, única morte)
  • Domingos Martins (19/10)
  • Dores do Rio Preto (01/07, única morte)
  • Ecoporanga (21/10)
  • Governador Lindenberg (30/09)
  • Ibatiba (21/10)
  • Iconha (sem mortes)
  • Irupi (09/10)
  • Itarana (24/09)
  • Iúna (24/09)
  • Jaguaré (21/09)
  • Jerônimo Monteiro (13/10)
  • João Neiva (15/09)
  • Laranja da Terra (10/10)
  • Mantenópolis (05/10)
  • Marataízes (20/10)
  • Marechal Floriano (15/10)
  • Marilândia (17/09)
  • Montanha (13/10)
  • Mucurici (17/08)
  • Muniz Freire (08/09)
  • Muqui (04/09)
  • Nova Venécia (07/10)
  • Pancas (18/09)
  • Pedro Canário (23/09)
  • Ponto Belo (08/09)
  • Presidente Kennedy (10/09)
  • Rio Bananal (28/09)
  • Santa Leopoldina (09/10)
  • Santa Teresa (13/10)
  • São Domingos do Norte (10/07)
  • São Gabriel da Palha (13/10)
  • São Mateus (20/10)
  • São Roque do Canaã (11/08)
  • Sooretama (22/09)
  • Venda Nova do Imigrante (20/10)
  • Viana (18/10)
  • Vila Pavão (16/10)
  • Vila Valério (19/09)

TRÊS CIDADES COM APENAS UMA MORTE EM TODA A PANDEMIA

Três cidades tiveram apenas uma morte confirmada pela Covid-19 desde o início da pandemia: Dores do Rio Preto, que teve o único óbito pelo coronavírus em 1º de julho; Divino de São Lourenço, com registro  em 24 de agosto; e Brejetuba, que teve a primeira morte provocada pela doença há exatamente um mês, em 28 de setembro. Iconha é a única cidade do Espírito Santo a não registrar mortes pela Covid-19.

TOTAL DE CASOS PASSA DOS 153 MIL

O Espírito Santo registrou nove mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.826 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações também são do Painel Covid-19 desta quarta-feira. A ferramenta mostra ainda que 788 pessoas tiveram confirmação da doença desde terça (27), totalizando 153.004 testes positivos.

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