Em 4 cidades do ES, nenhum morador é contaminado por Covid há uma semana

Quatro cidades do Espírito Santo não têm confirmações de casos da Covid-19 há pelo menos uma semana. O levantamento foi feito pela reportagem de A Gazeta, considerando a atualização desta quarta-feira (28) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no qual são compilados os dados da doença em todo o Estado.
Os municípios capixabas sem casos recentes do novo coronavírus são:
- Apiacá, sem casos desde 5 de outubro;
- Ibitirama, sem casos desde 16 de outubro;
- Ponto Belo, sem casos desde 16 de outubro;
- Mantenópolis, sem casos desde 19 de outubro.
Todos os demais municípios do ES registraram pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus nos últimos sete dias.
51 SEM MORTES HÁ PELO MENOS UMA SEMANA
A reportagem também contabilizou os municípios que não registram mortes pela Covid-19 na última semana. Neste recorte, o número é bem maior: são 51 cidades sem óbitos ocasionados pelo coronavírus nos últimos sete dias, incluindo os quatro municípios também sem casos há uma semana. Confira a lista:
Município (data da última morte confirmada por Covid-19)
- Água Doce do Norte (19/10)
- Águia Branca (16/09)
- Alegre (20/10)
- Alfredo Chaves (10/09)
- Anchieta (07/10)
- Apiacá (02/10)
- Baixo Guandu (09/09)
- Boa Esperança (22/09)
- Bom Jesus do Norte (20/10)
- Brejetuba (28/09, única morte)
- Conceição da Barra (17/10)
- Conceição do Castelo (28/09)
- Divino de São Lourenço (24/08, única morte)
- Domingos Martins (19/10)
- Dores do Rio Preto (01/07, única morte)
- Ecoporanga (21/10)
- Governador Lindenberg (30/09)
- Ibatiba (21/10)
- Iconha (sem mortes)
- Irupi (09/10)
- Itarana (24/09)
- Iúna (24/09)
- Jaguaré (21/09)
- Jerônimo Monteiro (13/10)
- João Neiva (15/09)
- Laranja da Terra (10/10)
- Mantenópolis (05/10)
- Marataízes (20/10)
- Marechal Floriano (15/10)
- Marilândia (17/09)
- Montanha (13/10)
- Mucurici (17/08)
- Muniz Freire (08/09)
- Muqui (04/09)
- Nova Venécia (07/10)
- Pancas (18/09)
- Pedro Canário (23/09)
- Ponto Belo (08/09)
- Presidente Kennedy (10/09)
- Rio Bananal (28/09)
- Santa Leopoldina (09/10)
- Santa Teresa (13/10)
- São Domingos do Norte (10/07)
- São Gabriel da Palha (13/10)
- São Mateus (20/10)
- São Roque do Canaã (11/08)
- Sooretama (22/09)
- Venda Nova do Imigrante (20/10)
- Viana (18/10)
- Vila Pavão (16/10)
- Vila Valério (19/09)
TRÊS CIDADES COM APENAS UMA MORTE EM TODA A PANDEMIA
Três cidades tiveram apenas uma morte confirmada pela Covid-19 desde o início da pandemia: Dores do Rio Preto, que teve o único óbito pelo coronavírus em 1º de julho; Divino de São Lourenço, com registro em 24 de agosto; e Brejetuba, que teve a primeira morte provocada pela doença há exatamente um mês, em 28 de setembro. Iconha é a única cidade do Espírito Santo a não registrar mortes pela Covid-19.
TOTAL DE CASOS PASSA DOS 153 MIL
O Espírito Santo registrou nove mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.826 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações também são do Painel Covid-19 desta quarta-feira. A ferramenta mostra ainda que 788 pessoas tiveram confirmação da doença desde terça (27), totalizando 153.004 testes positivos.