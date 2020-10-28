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Painel Covid

ES registra 3.826 mortes e mais de 153 mil casos de coronavírus

Jardim Camburi, em Vitória, continua a ser o bairro que tem mais casos confirmados de Covid-19, com  2.827 moradores infectados

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 16:40
100 mil casos de coronavírus
Secretaria da Saúde registrou, nas últimas 24 horas, mais 788 casos de Covid-19 no Espírito Santo  Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou  nove mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.826 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste quarta-feira (28). A ferramenta mostra ainda que 788 pessoas tiveram confirmação da doença desde terça (27), totalizando 153.004 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.347 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.537), Serra (19.386) e Cariacica (13.910). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.827 moradores infectados.
Ao todo, 141.405 pacientes já se curaram da doença, sendo 809 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 497.752 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.

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