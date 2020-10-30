ES chega a 3.847 mortos e 154.736 casos de coronavírus

O Espírito Santo registrou mais seis mortes devido ao coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.847 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (30). A ferramenta mostra ainda que 605 pessoas tiveram confirmação da doença desde quinta (29), totalizando 154.736 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.670 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.832), Serra (19.579) e Cariacica (14.046). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.865 moradores infectados.
Ao todo, 142.822 pacientes já se curaram da doença, sendo 708 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 506.165 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.