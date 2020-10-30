ES chega a 3.847 mortos e 154.736 casos de coronavírus

Mais de 506 mil testes de Covid-19 já foram realizados no Espírito Santo desde o início da pandemia

Ao todo, 142.822 pacientes já se curaram da doença, sendo 708 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 506.165 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.