Vice-governadora fica sem máscara em caminhada no interior do ES

Vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), ficou sem máscara em caminhada com o candidato a prefeito em Jaguaré, Luciano Laquini (PSB) Crédito: Reprodução/Facebook

A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) ficou sem máscara e cumprimentou moradores ao participar de caminhada da campanha eleitoral, no município de Jaguaré, na última sexta-feira (30). Ela esteve nas agendas de campanha do candidato Luciano Laquini, que disputa o cargo de prefeito em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo.

Em parte da caminhada, Jaqueline estava de máscara, conforme as fotos registradas nas redes sociais do candidato. Contudo, houve um momento que a vice-governadora deixou de utilizar o acessório de proteção, recomendado para ser utilizado como instrumento de proteção contra a Covid-19 o tempo todo. O homem a quem ela cumprimentou também estava sem máscara.

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Segundo a vice-governadora, o ato foi um descuido, em um momento que ela havia retirado a máscara para beber água. "Foi um lapso, acabei o cumprimentando com aperto de mão, mas não é o que temos feito. Temos conversado com as pessoas respeitando o distanciamento, e utilizamos álcool 70% quando temos algum tipo de contato", esclareceu.

Desde o último dia 26 de outubro, Jaqueline tirou férias de 20 dias do cargo para poder se dedicar integralmente à campanha de aliados que disputam prefeituras por todo o Estado, como mostrou a coluna Vitor Vogas. As férias vão até 14 de novembro, véspera do 1º turno das eleições municipais. Assim, ela reassumirá o cargo de vice-governadora do Estado exatamente no dia da votação.

No Espírito Santo, o PSB é o partido que mais lançou candidatos próprios na disputa majoritária: o partido concorre à prefeitura de 38 municípios. Somente na última semana, Jaqueline percorreu 17 cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado, segundo sua assessoria.

Contudo, durante as férias, a vice-governadora deixou de utilizar as estruturas inerentes ao cargo, exceto a segurança, indispensável e obrigatória.

A movimentação foi denunciada pelo PSD, partido do prefeito e candidato à reeleição, Elias Dalcol. Após os policiais militares atenderem à ocorrência, os seguranças da vice-governadora logo decidiram retirá-la do local. Os policiais informaram à vice-governadora sobre a Portaria 361/2020, assinada pelo juiz eleitoral Bruno Fritoli Almeida, proibindo esses eventos públicos em Ecoporanga.

A vice-governadora esclareceu que a aglomeração foi formada independentemente de sua vontade, conforme alguns vereadores foram chegando e se juntando.

Vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), em caminhada com o candidato a prefeito em Jaguaré, Luciano Laquini (PSB) Crédito: Reprodução/Facebook

O QUE DIZ A VICE-GOVERNADORA

Segundo Jaqueline, a situação em que ficou sem máscara foi um descuido pontual durante a caminhada. "É a primeira eleição que fazemos durante uma pandemia. Estamos tomando todos os cuidados, mas em uma situação pontual tirei a máscara para beber água, acabei me descuidando, e cumprimentando o morador antes de colocar a máscara novamente. Foi uma falha minha, mas estamos muito atentos a todas as medidas de prevenção", disse.

A vice-governadora explicou que nas agendas que tem participado, tem pedido aos candidatos e apoiadores para não promoverem aglomeração. "Quando saímos em caminhadas, eu pego o microfone antes e dou as orientações para que só eu, o prefeito e o vice cumprimentarmos as pessoas, e somente com o 'soquinho'. Também tenho sempre alguém espremendo álcool na minha mão. No entanto, em algumas situações, ao saberem que estou na cidade, acaba juntando gente. Na situação do município de Ecoporanga, por exemplo, estávamos eu e os candidatos a prefeito e vice para gravar um vídeo, mas foram chegando outros candidatos. Mas eu cobro muito cuidado de todos eles, inclusive para também me proteger", esclareceu.

A socialista afirma que nos próximos dias deve participar de agendas com os candidatos do PSB na Grande Vitória, como Sérgio Sá (PSB), em Vitória, e Bruno Lamas (PSB), na Serra, a depender das novas recomendações que podem ser estabelecidas pelo TRE-ES, a pedido da Secretaria Estadual de Saúde.

"Não está sendo fácil para o fortalecimento de nossa democracia realizar a eleição dentro da pandemia, há uma dificuldade maior de chegar ao eleitor com as propostas. Eu estou sugerindo às equipes das coordenações de campanha para irmos em cima de um carro falando, para ter menos risco e conseguir comunicar o projeto", disse.

REGRAS

Conforme o decreto do governo do Estado de 19 de setembro, está mantida a proibição para shows, feiras, passeatas e comícios.