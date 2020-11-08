Candidatos de Vitória priorizam carreatas no último domingo de campanha

João Coser (PT) e Gandini (Cidadania) apostaram em carreatas no último domingo antes do primeiro turno Crédito: Sérgio Cardoso/Divulgação e Diego Alves/Divulgação

A maioria dos candidatos usou máscaras de proteção facial e percorreu bairros da Capital de cima de trios e caminhonetes numa verdadeira maratona em busca de votos. Outros realizaram panfletagem e caminhadas em feiras com poucos apoiadores. Há também quem usou o domingo para agendas internas de campanha, como gravação de programas de TV.

Diante das regras mais rígidas, as campanhas pretendem reforçar o contato com o eleitor na última semana com ações de carro e caminhadas sem aglomerações. Os candidatos também prometem intensificar a presença nas redes sociais e apostar em novas peças para o horário eleitoral gratuito, que será exibido até a quinta-feira (12).

Líder na última pesquisa de intenção de votos realizada pelo Ibope e publicada por A Gazeta , o ex-prefeito João Coser (PT) fez uma carreata de três horas de duração pela manhã, que saiu do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, e foi finalizada na Praia de Camburi. Usando máscaras, ele e a vice, Jackeline Rocha (PT), acenaram e cumprimentaram moradores de cima de uma caminhonete.

Coser realizou gravações para o horário eleitoral à tarde e finaliza o dia participando de uma missa em Jardim Camburi. A campanha afirmou que nesta semana ele seguirá utilizando um trio elétrico para percorrer os bairros apresentando as propostas, evitando aglomerações, e que as caminhadas estão sendo feitas apenas com uma pequena equipe de apoio.

O deputado estadual Fabrícini Gandini (Cidadania), que estava afastado da campanha de rua desde que foi diagnosticado com a Covid-19, voltou às atividades presenciais neste domingo após cumprir o período de quarentena em isolamento domiciliar e ter sido liberado pelos médicos, segundo sua assessoria.

"Cumpri a quarentena de isolamento, tomando os medicamentos e seguindo todos os protocolos médicos. Graças a Deus estou bem e agora liberado", disse. Gandini percorreu o bairro Jardim Camburi em um minitrio elétrico junto com apoiadores pela manhã e, à tarde, liderou uma carreata saindo do Tancredão. Segundo os coordenadores da campanha, o candidato vai focar ações de rua nesta reta final.

Também de carro, o deputado estadual e delegado licenciado Lorenzo Pazolini (Republicanos) percorreu bairros de Vitória neste domingo e conversou com moradores apresentando suas propostas. Segundo a assessoria da campanha, o candidato seguirá presente nas comunidades nesta última semana obedecendo as orientações das autoridades sanitárias.

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) fez uma caminhada em Camburi pela manhã, conversou com eleitores, e disse que continuará "virando votos" ao longo da semana. "Estou confiante. As pessoas estão atentas, decidindo o voto agora. Vou virar mais votos esta semana, seguindo todas as regras contra a Covid-19, como fiz até agora".

Eleições 2020: no último domingo antes do primeiro turno, candidatos a prefeito de Vitória priorizaram campanha nas ruas

O atual vice-prefeito Sérgio Sá (PSB) fez um passeio de bicicleta pela orla de Camburi. Ele afirmou que ao longo da semana fará reuniões virtuais com grupos de apoiadores e visitas a alguns bairros para apresentação de trabalhos desenvolvidos nas regiões, respeitando protocolos sanitários.

O deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) realizou carreata com apoiadores passando por vários bairros de Vitória neste domingo e seguirá apostando no formato ao longo da semana, assim como o candidato Halpher Luiggi (PL), que também prevê mais panfletagens e bandeiraços na reta final de campanha.

A vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) aproveitou o domingo para agendas internas. Ela realizou reunião com a equipe de campanha e gravou programas para o horário eleitoral. A candidata afirmou que irá reforçar a presença nas redes sociais na última semana, "respondendo pessoalmente aos comentários dos eleitores". "Não vou desobedecer as determinações de restrição", afirmou.

Coronel Nylton Rodrigues (Novo) fez caminhada pelo Centro de Vitória e participa de culto à noite na Igreja Evangélica Batista de Vitória. Ele diz que seguirá fazendo caminhadas individuais ao longo da semana sem aglomeração. Já Namy Chequer (PCdoB) caminhou pelas feiras de Vila Rubim, Nova Palestina e Gurigica ao lado de apoiadores, e afirmou que pretende rodar a cidade em um carro de som na última semana.

Gilbertinho Campos (Psol) fez panfletagem nas feiras de Santa Marta, Maruípe e Tabuzeiro. Ele disse que a reta final da campanha terá atividades on-line e alguns eventos de rua, respeitando as regras sanitárias. "Vamos seguir rigorosamente o que for determinado pela Secretaria de Saúde, mas queremos deixar claro que sempre evitamos a aglomeração em nossa campanha, em respeito à vida dos moradores de Vitória. Fizemos campanha de rua tomando todos os cuidados necessários", disse o candidato.

Apoiadores de Raphael Furtado (PSTU) e a vice na chapa, Laís Carvalho (PSTU), participaram de um ato na frente da Assembleia Legislativa durante à tarde em solidariedade a Mariana Ferrer, caso que ganhou repercussão pelas ofensas direcionadas a ela durante o julgamento. O candidato, por apresentar tosse, não compareceu ao evento.