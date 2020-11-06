Evitar santinhos e apertos de mão: o que diz a regra no ES para a campanha eleitoral

PESSOAS COM SINTOMAS GRIPAIS

A nota técnica da Sesa reforça a proibição da realização de comícios, passeatas, caminhadas coletivas e similares em todo o Espírito Santo. É recomendável a realização de eventos alternativos que evitem aglomerações, tais como eventos virtuais e em formato drive-in (sem sair do carro).

Deve-se evitar a distribuição de material impresso. Quando realizada, além de máscara de proteção, a pessoa que está distribuindo os "santinhos" deve utilizar protetor facial (face shield) e dispor de álcool em gel 70% para realizar constantemente a higiene das mãos.

De acordo com as orientações da Sesa, não é recomendado contato físico entre as pessoas, o que inclui aperto de mãos e abraços.

A utilização de máscara de proteção deve ser obrigatória em todos os atos e eventos de campanha eleitoral presenciais. Além da máscara, é recomendável o uso de protetor facial (face shield) em atos presenciais em que haja aproximação a menos de 1,5m, tais como colaboradores que realizam a entrega de material impresso. Durante atividades presenciais não é recomendado a retirada da máscara para a realização de discursos, para fotos e similares.

É recomendável evitar o compartilhamento de objetos. No entanto, quando necessário o compartilhamento de equipamentos, como microfones, telefones, fones, teclados, mouse e outros, deverão ser higienizados a cada utilização por pessoas diferentes.

As equipes devem definir estratégias para limitar o número de pessoas, com o objetivo de se evitar aglomerações e para que seja possível manter o distanciamento físico mínimo de 1,5 m nos comitês de campanha. Cadeiras e bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento.