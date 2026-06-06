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Casal foragido há mais de 15 anos por diversos crimes é preso no ES

A dupla foi abordada pela PRF na BR 101 e apresentou documentação falsa; os dois são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio e roubo na Grande Vitória

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 08:46

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

06 jun 2026 às 08:46
Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana
A abordagem da PRF aos suspeitos foi feita na BR 101, em Viana Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo prendeu, na última quinta-feira (4), um casal foragido da Justiça há mais de 15 anos durante uma abordagem na BR 101, em Viana. A dupla, que apresentou documentação falsa para tentar escapar, é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio e roubo. 


Num primeiro momento, durante a abordagem, os documentos aparentavam ser regulares e o casal foi liberado a seguir viagem. No entanto, os agentes fizeram uma análise mais detalhada nos sistemas policiais e identificou inconsistências nos dados apresentados. 


"As diligências realizadas posteriormente permitiram identificar que o casal utilizava identidades falsas há mais de 15 anos para ocultar as verdadeiras identidades e evitar o cumprimento de mandados de prisão", diz a PRF. 

O casal integrava uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em uma região de Vila Velha. O homem figurava entre os criminosos mais procurados do Espírito Santo, sendo alvo de buscas das forças de segurança há mais de uma década.


"Ainda de acordo com as informações apuradas, os foragidos estavam residindo no Estado do Rio de Janeiro e retornavam ao Espírito Santo quando foram identificados pela PRF. Eles viajavam acompanhados de familiares", acrescenta a polícia. 


Após a confirmação das verdadeiras identidades e da existência dos mandados de prisão em aberto, equipes da PRF realizaram nova abordagem ao veículo e efetuaram a prisão dos envolvidos.


Além do cumprimento das ordens judiciais, foi constatada a utilização de documentos falsos para ocultação de identidade, fato que também será apurado. 

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela PRF. 

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