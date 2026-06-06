Casal foragido há mais de 15 anos por diversos crimes é preso no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo prendeu, na última quinta-feira (4), um casal foragido da Justiça há mais de 15 anos durante uma abordagem na BR 101, em Viana. A dupla, que apresentou documentação falsa para tentar escapar, é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio e roubo.







Num primeiro momento, durante a abordagem, os documentos aparentavam ser regulares e o casal foi liberado a seguir viagem. No entanto, os agentes fizeram uma análise mais detalhada nos sistemas policiais e identificou inconsistências nos dados apresentados.





"As diligências realizadas posteriormente permitiram identificar que o casal utilizava identidades falsas há mais de 15 anos para ocultar as verdadeiras identidades e evitar o cumprimento de mandados de prisão", diz a PRF.