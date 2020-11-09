Após pegar Covid em campanha, Gandini e Assis já estão de volta às ruas

Candidatos a prefeito Subtenente Assis (PTB), em Cariacica, e Gandini (Cidadania), em Vitória, retomaram atividades de campanha após terem testado positivo para a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

Neste sábado (7), portanto, completaram-se nove dias desde o início dos sintomas do candidato militar. Já quanto à Gandini, que voltou às ruas neste domingo (8), passaram-se dez dias entre o diagnóstico positivo, e o retorno. Ele declarou ter tido autorização médica para retornar as agendas.

O candidato da Capital também exibiu o atestado médico que o liberou para sair da quarentena e se dedicar aos "seus afazeres laborais".

Laudo médico dando alta da quarentena para Fabrício Gandini Crédito: Fonte da coluna

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a recomendação é de isolamento por dez dias para casos assintomáticos, e doentes leves devem ficar isolados por ao menos dez dias, mais três dias depois que os sintomas desaparecerem. O protocolo foi estabelecido em junho. Até então os prazos recomendados variavam de 7 a 14 dias.

De acordo com a líder técnica da organização, Maria van Kerkhove, as pesquisas apontam que indivíduos que tiveram infecções moderadas podem ter o isolamento do vírus a partir de oito a nove dias. E a partir de 10 dias já não é mais possível isolar o vírus. No entanto, ainda não há 100% de certeza que o vírus desaparecerá após 10 dias.

"As pessoas que têm a doença severa e que precisam ser hospitalizadas podem ter o PCR positivo por várias semanas, não temos um limite superior disso", destacou, comentando um caso em que cientistas conseguiram encontrar o vírus em até mais de três semanas depois do início dos sintomas.

COMO FORAM AS AGENDAS

Tanto Gandini quanto Assis realizaram as atividades utilizando máscaras, mas mantiveram proximidade de outras pessoas. O candidato de Cariacica realizou caminhada na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, no sábado, na qual cumprimentou moradores e os abraçou para fotos. Neste domingo, ele organizou uma carreata, durante a tarde.

Procurado, o candidato respondeu, por meio da assessoria, que "teve alta médica e está recuperado da Covid-19".

Já Gandini percorreu o bairro Jardim Camburi em um minitrio elétrico junto ao lado de apoiadores pela manhã e, à tarde, liderou uma carreata saindo do Tancredão. À noite, compareceu ao culto da Igreja Batista de Jardim Camburi.