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Eleições 2020

Após pegar Covid em campanha, Gandini e Assis já estão de volta às ruas

Os candidatos a prefeito de Vitória, Fabrício Gandini, e de Cariacica, Subtenente Assis, tiveram a doença no final de outubro, e voltaram às atividades neste domingo (8)

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 21:50
Candidatos a prefeito Subtenente Assis (PTB), em Cariacica, e Gandini (Cidadania), em Vitória, retomaram atividades de campanha após terem testado positivo para a Covid-19
Candidatos a prefeito Subtenente Assis (PTB), em Cariacica, e Gandini (Cidadania), em Vitória, retomaram atividades de campanha após terem testado positivo para a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Afirmando já estarem liberados da quarentena, após terem sido infectados pela Covid-19 na última semana de outubro, os candidatos a prefeito de VitóriaFabrício Gandini (Cidadania), e a prefeito de Cariacica, Subtenente Assis (PTB), voltaram a fazer campanha nas ruas neste sábado (7) e domingo (8), último final de semana completo antes do 1º turno das eleições, marcado para o próximo domingo (15). 
Gandini comunicou que testou positivo para o novo coronavírus no dia 29 de outubro. Nesse mesmo dia, Subtenente Assis declarou nas redes sociais que começou a sentir sintomas da doença, e iniciou o isolamento. Ele também fez o teste, e teve a Covid-19 confirmada. 
Neste sábado (7), portanto, completaram-se nove dias desde o início dos sintomas do candidato militar. Já quanto à Gandini, que voltou às ruas neste domingo (8), passaram-se dez dias entre o diagnóstico positivo, e o retorno.  Ele declarou ter tido autorização médica para retornar as agendas. 
O candidato da Capital também exibiu o atestado médico que o liberou para sair da quarentena e se dedicar aos "seus afazeres laborais".
Laudo médico
Laudo médico dando alta da quarentena para Fabrício Gandini Crédito: Fonte da coluna
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a recomendação é de isolamento por dez dias para casos assintomáticos, e doentes leves devem ficar isolados por ao menos dez dias, mais três dias depois que os sintomas desaparecerem. O protocolo foi estabelecido em junho. Até então os prazos recomendados variavam de 7 a 14 dias.
De acordo com a líder técnica da organização, Maria van Kerkhove, as pesquisas apontam que indivíduos que tiveram infecções moderadas podem ter o isolamento do vírus a partir de oito a nove dias. E a partir de 10 dias já não é mais possível isolar o vírus. No entanto, ainda não há 100% de certeza que o vírus desaparecerá após 10 dias.
"As pessoas que têm a doença severa e que precisam ser hospitalizadas podem ter o PCR positivo por várias semanas, não temos um limite superior disso", destacou, comentando um caso em que cientistas conseguiram encontrar o vírus em até mais de três semanas depois do início dos sintomas.

COMO FORAM AS AGENDAS

Tanto Gandini quanto Assis realizaram as atividades utilizando máscaras, mas mantiveram proximidade de outras pessoas. O candidato de Cariacica realizou caminhada na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, no sábado, na qual cumprimentou moradores e os abraçou para fotos. Neste domingo, ele organizou uma carreata, durante a tarde.
Procurado, o candidato respondeu, por meio da assessoria, que "teve alta médica e está recuperado da Covid-19".

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Já Gandini percorreu o bairro Jardim Camburi em um minitrio elétrico junto ao lado de apoiadores pela manhã e, à tarde, liderou uma carreata saindo do Tancredão. À noite, compareceu ao culto da Igreja Batista de Jardim Camburi. 
"Cumpri a quarentena de isolamento, tomando os medicamentos e seguindo todos os protocolos médicos. Graças a Deus estou bem e agora liberado", disse Gandini. Segundo os coordenadores da campanha, o candidato vai focar ações de rua nesta reta final.

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