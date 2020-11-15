Veja como foi a votação dos candidatos a prefeito na Serra

No município da Serra, nove candidatos disputam a chance de comandar a prefeitura Crédito: Luciney Araújo

A Gazeta conversou com alguns deles e perguntou sobre as expectativas para o resultado. Muitos candidatos a prefeito no município da Serra escolheram votar no período da manhã ou início da tarde deste domingo (15) de 1° turno de eleição . A maior parte dos políticos esteve na seção eleitoral acompanhada da família. A reportagem deconversou com alguns deles e perguntou sobre as expectativas para o resultado.

Ex-prefeito do município e em busca de um novo mandato, Sérgio Vidigal (PDT) votou pela manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Maria Istela Modenesi, no Bairro das Laranjeiras, na região de Grande Jacaraípe. O candidato chegou na escola por volta de 10h30. Acompanhado da esposa Suely Vidigal, ele demorou cerca de um minuto para votar.

Ao sair, falou sobre o fato de aparecer à frente nas pesquisas de intenções de voto para prefeito , com 56%, de acordo com pesquisa eleitoral elaborada pelo Ibope a pedido de A Gazeta, divulgada na última sexta-feira (13).

O candidato a prefeito do município da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), votou na manhã deste domingo (15), na região de Grande Jacaraípe Crédito: Elis Carvalho

"Primeiro temos que ter humildade, porque pesquisa não é resultado de eleição. Lógico que temos uma expectativa positiva, rodamos a cidade, levamos as propostas para a população, e agora vamos aguardar o resultado do primeiro turno", afirmou.

Vidigal acrescentou que vai acompanhar o resultado da apuração em casa, com a família, como costuma fazer em todas as eleições. "Ficarei com a minha família, nessa expectativa de que a população possa, democraticamente, fazer suas escolhas."

Também na disputa para prefeito na cidade, Vandinho Leite votou na Escola de Ensino Fundamental de Serra Dourada I, no bairro de mesmo nome. O candidato chegou ao local por volta de 12h40 e estava acompanhado de sua esposa, Mônica Vargas Leite. Após cumprimentar eleitores que o aguardavam, se direcionou à sala de votação.

Também candidato a prefeito da Serra, Vandinho Leite votou no bairro Serra Dourada I Crédito: Maiara Dal Bosco

Ao sair da seção, o candidato afirmou estar animado e confiante para o segundo turno. Ele disse que deverá acompanhar o início da apuração de casa, indo para o comitê em seguida. Caso eleito, Vandinho Leite disse que pretende reorganizar e modernizar o município.

Candidata à Prefeitura da Serra, Gracimeri Gaviorno (PSC) votou às 10h40, na Escola Rômulo Castelo, em Carapina. Ela chegou acompanhada da família e de apoiadores.

Candidata à Prefeitura da Serra, Gracimeri Gaviorno (PSC), votou às 10h40, em Carapina Crédito: Cirley Gaviorno

Já o candidato Fabio Duarte votou por volta de 11 horas na Escola Judith Leão Castello Ribeiro, no bairro Pitanga. Ele esteve acompanhado pela mãe, a esposa, a filha mais velha, e pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos, conforme informou a assessoria. A apuração será acompanhada de casa, com a família.

O candidato Fabio Duarte votou por volta de 11 horas no bairro Pitanga Crédito: Vanessa Martão

A também candidata à Prefeitura da Serra Luciana Malini (PP) votou por volta das 10h50, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Serra Sede. Ela chegou acompanhada pelo marido, Jamir Malini.

A candidata à Prefeitura da Serra, Luciana Malini (PP), votou por volta das 10h50, em Serra Sede Crédito: Maiara Dal Bosco

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) também votou na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modenesi, no Bairro das Laranjeiras, região de Grande Jacaraípe, no início da tarde, ao lado da esposa. "Estou confiante no resultado que nos levará ao segundo turno das eleições e com muita esperança de que os serranos estão fazendo a sua escolha analisando a ficha, o histórico e as propostas dos candidatos", ressaltou.

Bruno Lamas (PSB), candidato a prefeito na Serra, também votou na região de Grande Jacaraípe Crédito: Divulgação

Já o candidato a prefeito do município Delegado Federal Márcio (MDB) afirmou que votaria no fim da tarde e afirmou estar feliz em conseguir se apresentar ao município da Serra. "Mesmo com tantas dificuldades, fica a felicidade em ter construído o projeto de ser candidato. Sentimento de missão cumprida", afirmou.

Alexandre Xambinho (PL) votou por volta das 10 horas na EEEF Professora Juraci Machado, em Barcelona Crédito: Assessoria de Imprensa

O candidato Alexandre Xambinho (PL) votou por volta das 10h na EEEF Professora Juraci Machado, em Barcelona. Ele estava acompanhado da esposa.

Na Serra também concorre a prefeito o candidato Ebinho (PCdoB). A Gazeta tentou contato com a assessoria do candidato, mas não houve retorno. A reportagem será atualizada assim que houver a resposta.

A Gazeta, na última sexta-feira (13), Sérgio Vidigal aparecia na frente da disputa com 56% de intenções de voto. Vandinho Leite (PSDB) estava em segundo, com 16%, e Fábio Duarte (Rede) vem em seguida, com 14%. De acordo com pesquisa eleitoral elaborada pelo Ibope a pedido de, na última sexta-feira (13), Sérgio Vidigal aparecia na frente da disputa com 56% de intenções de voto. Vandinho Leite (PSDB) estava em segundo, com 16%, e Fábio Duarte (Rede) vem em seguida, com 14%.

VOTOS VÁLIDOS

Sergio Vidigal (PDT) 56%

Vandinho Leite (PSDB) 16%

Fabio Duarte (Rede) 14%

Alexandre Xambinho (PL) 6%

Bruno Lamas (PSB) 5%

Luciana Malini (PP) 2%

Gracimeri Gaviorno (PSC) 1%

Delegado federal Márcio (MDB) 1%

Ebinho Moraes (PCdoB) 0%

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.