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Eleições 2020

'Nunca deixei de votar', diz eleitora idosa de 88 anos do ES

Edenite Peruzzo, 88 anos, relatou facilidade e rapidez em seu local de votação, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã deste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 10:24

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 10:24

Idosa de 88 anos nunca deixou de votar nas eleições
Idosa de 88 anos nunca deixou de votar nas eleições Crédito: Diony Silva
Mesmo sendo grupo de risco, a eleitora Edenite Peruzzo, de 88 anos, contou que esteve presente em todas as eleições possíveis, exercendo seu papel de cidadã. Na manhã deste domingo (15), ela foi uma das primeiras a comparecer à sua seção, em Vila Velha. 
"Nunca deixei de votar, nem grávida. Sempre fui. Nunca perdi uma eleição. Graças a Deus, hoje foi tranquilo, foi rapidinho, votei e já vou embora"
Edenite Peruzzo - 88 anos

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Em entrevista dada ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Edenite relatou a rapidez e a tranquilidade no seu local de votação, no SEB Vila Velha, localizado em Coqueiral de Itaparica.
*Informações de Diony Silva, repórter da TV Gazeta

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