'Nunca deixei de votar', diz eleitora idosa de 88 anos do ES

Mesmo sendo grupo de risco, a eleitora Edenite Peruzzo, de 88 anos, contou que esteve presente em todas as eleições possíveis, exercendo seu papel de cidadã. Na manhã deste domingo (15), ela foi uma das primeiras a comparecer à sua seção, em Vila Velha.
"Nunca deixei de votar, nem grávida. Sempre fui. Nunca perdi uma eleição. Graças a Deus, hoje foi tranquilo, foi rapidinho, votei e já vou embora"
Em entrevista dada ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Edenite relatou a rapidez e a tranquilidade no seu local de votação, no SEB Vila Velha, localizado em Coqueiral de Itaparica.
*Informações de Diony Silva, repórter da TV Gazeta