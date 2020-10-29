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Eleições 2020

Luciana Malini: veja as propostas da candidata a prefeita da Serra

A Gazeta entrevistou a candidata para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dela para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 10:05

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:05

A candidata a prefeita da Serra Luciana Malini (PP) conversou com A Gazeta sobre propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, a candidata apresentou as ideias dela para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Luciana é a sétima da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anosVeja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Luciana Malini (PP) foi oficializada candidata à prefeita da Serra na manhã deste domingo (6)
Luciana Malini (PP) é candidata a prefeita da Serra Crédito: Samuel Vieira
Luciana Malini (PP) participou de quase todos os últimos mandatos do atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), como secretária de Políticas Públicas para Mulheres, entre 2013 e 2020. Foi nomeada logo após a posse, em 2013, e só saiu por conta do prazo para se desincompatibilizar para as eleições. 
A candidata é esposa do ex-deputado estadual Jamir Malini (PP), que coordena sua campanha. Ela ficou conhecida também, no município, por coordenar movimentos da Igreja Católica, como o "Encontro de Casais com Cristo" e o "Encontro de Jovens com Cristo". Antes de se filiar ao PP, ela passou também pelo PTN. Veja o perfil completo dela aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito da Serra

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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