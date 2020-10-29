Luciana Malini: veja as propostas da candidata a prefeita da Serra

A candidata a prefeita da Serra Luciana Malini (PP) conversou com A Gazeta sobre propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, a candidata apresentou as ideias dela para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Luciana é a sétima da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Luciana Malini (PP) participou de quase todos os últimos mandatos do atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), como secretária de Políticas Públicas para Mulheres, entre 2013 e 2020. Foi nomeada logo após a posse, em 2013, e só saiu por conta do prazo para se desincompatibilizar para as eleições.
A candidata é esposa do ex-deputado estadual Jamir Malini (PP), que coordena sua campanha. Ela ficou conhecida também, no município, por coordenar movimentos da Igreja Católica, como o "Encontro de Casais com Cristo" e o "Encontro de Jovens com Cristo". Antes de se filiar ao PP, ela passou também pelo PTN. Veja o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.