Gracimeri Gaviorno: veja as propostas da candidata a prefeita da Serra

A candidata a prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno (PSC) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, a candidata apresentou as ideias dela para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Gracimeri é a sexta da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Gracimeri Gaviorno (PSC) é uma debutante em eleições. Delegada da Polícia Civil por 21 anos, criou o Disque-Denúncia (181) e atuou na Delegacia de Mulheres de Laranjeiras e na Divisão de Homicídios. Em 2015, durante a gestão do governador Paulo Hartung (sem partido), se tornou a terceira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil no Espírito Santo. No ano seguinte, assumiu a Subsecretaria estadual de Segurança Pública, migrando em 2018 para a Subsecretaria de Direitos Humanos. Também atuou no governo de Renato Casagrande (PSB), na Ouvidoria-Geral de Segurança Pública.
Ela saiu do governo estadual em janeiro, antes do prazo de desincompatibilização do cargo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Em março, migrou do PV para o PSC, onde montou uma chapa puro-sangue, em que ela e o vice são do mesmo partido. Veja o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.