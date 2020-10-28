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Eleições 2020

Gracimeri Gaviorno: veja as propostas da candidata a prefeita da Serra

A Gazeta entrevistou a candidata para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dela para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 10:28

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:28

A candidata a prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno (PSC) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, a candidata apresentou as ideias dela para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Gracimeri é a sexta da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anosVeja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Gracimeri Gaviorno é candidata a prefeita da Serra Crédito: Divulgação
Gracimeri Gaviorno (PSC) é uma debutante em eleições. Delegada da Polícia Civil por 21 anos, criou o Disque-Denúncia (181) e atuou na Delegacia de Mulheres de Laranjeiras e na Divisão de Homicídios. Em 2015, durante a gestão do governador Paulo Hartung (sem partido), se tornou a terceira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil no Espírito Santo. No ano seguinte, assumiu a Subsecretaria estadual de Segurança Pública, migrando em 2018 para a Subsecretaria de Direitos Humanos. Também atuou no governo de Renato Casagrande (PSB), na Ouvidoria-Geral de Segurança Pública.
Ela saiu do governo estadual em janeiro, antes do prazo de desincompatibilização do cargo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Em março, migrou do PV para o PSC, onde montou uma chapa puro-sangue, em que ela e o vice são do mesmo partido. Veja o perfil completo dela aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito da Serra

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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