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Mudanças

Governo Casagrande faz mudança no comando do Procon no ES

Diretora-presidente do órgão em 2019, Lana Lages assume cargo na Secretaria de Segurança Pública. Ex-coordenador do Procon de Cachoeiro de Itapemirim Rogério da Silva Athayde ocupará a vaga

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 16:33
Lana Lages, ex-diretora-presidente do Procon Crédito: Divulgação
O Procon está sob novo comando a partir desta quinta-feira (2). A ex-diretora-presidente do órgão Lana Lages foi exonerada do cargo e já assume a Ouvidoria-Geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A informação foi publicada nesta manhã no Diário Oficial.
O professor de Direito do Consumidor e ex-coordenador do Procon de Cachoeiro de Itapemirim Rogério da Silva Athayde é quem vai assumir a presidência do órgão. A nomeação será publicada na próxima segunda-feira (6).  Rogério é filiado ao MDB, em Cachoeiro de Itapemirim, e foi candidato a vereador na cidade, em 2016. Ele é ligado ao ex-prefeito do município e ex-deputado federal Roberto Valadão (MDB). Por enquanto, o órgão de defesa do consumidor será dirigido, interinamente, por Andrea Munhos Ferreira Barroso, que é a diretora jurídica do Procon.

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Segundo o governo do Estado, Lana Lages deixou o cargo a pedido. Ela alegou motivos particulares para sair da função. Lages assume a ouvidoria-geral no lugar da delegada da Polícia Civil Gracimeri Gaviorno (PV), exonerada nesta quinta-feira (2). Gracimeri preferiu não se manifestar sobre a saída do governo. Pré-candidata a prefeita da Serra, ela disse que "irá focar em novos projetos". De acordo com membros PV, o cargo ocupado por Gracimeri não era uma indicação partidária e a relação com o PSB e o governador continua de pé.
Lana Lages, que é delegada da Polícia Civil do Estado, concursada em 1999, já esteve à frente do Núcleo de Repressão a Organizações Criminosas (Nuroc). Ela assumiu a presidência do Procon no início do mandato do governador Renato Casagrande (PSB), em janeiro de 2019.

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