Governo Casagrande faz mudança no comando do Procon no ES

O Procon está sob novo comando a partir desta quinta-feira (2). A ex-diretora-presidente do órgão Lana Lages foi exonerada do cargo e já assume a Ouvidoria-Geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A informação foi publicada nesta manhã no Diário Oficial.

O professor de Direito do Consumidor e ex-coordenador do Procon de Cachoeiro de Itapemirim Rogério da Silva Athayde é quem vai assumir a presidência do órgão. A nomeação será publicada na próxima segunda-feira (6). Rogério é filiado ao MDB, em Cachoeiro de Itapemirim, e foi candidato a vereador na cidade, em 2016. Ele é ligado ao ex-prefeito do município e ex-deputado federal Roberto Valadão (MDB). Por enquanto, o órgão de defesa do consumidor será dirigido, interinamente, por Andrea Munhos Ferreira Barroso, que é a diretora jurídica do Procon.