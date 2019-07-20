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Leonel Ximenes

Banestes e Procon no topo do ranking da Transparência

Banestes e Procon são duas das instituições que, em 2019, já cumprem 100% da Lei de Acesso à Informação (LAI)

Públicado em 

19 jul 2019 às 21:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Uma avaliação sobre o nível de transparência dos órgãos e entidades do Estado aponta aqueles que disponibilizam melhor seus dados para a população. Banestes e Procon são duas das instituições que, em 2019, já cumprem 100% da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Agência do Banestes em Vitória Crédito: Arquivo
Top 100%
A análise foi promovido pela Subsecretaria de Transparência da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), que observou 16 quesitos do rol mínimo de informações estabelecido pela legislação. No grupo do top 100% estão outros 11 órgãos de 56 que foram submetidos à avaliação.
Nota baixa
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) ficou na lanterna, ao alcançar apenas 56% na avaliação. De maneira geral, um dos quesitos menos atendidos é o de “perguntas frequentes” nos sites dos órgãos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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