Fabio Duarte: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O vereador e candidato a prefeito da Serra Fabio Duarte (Rede) conversou com A Gazeta sobre as propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as ideias dele para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Ele é o quinto da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Eleito vereador em 2016 pelo PDT, sigla do deputado federal Sergio Vigidal, Fabio Duarte filiou-se à Rede, do atual prefeito Audifax Barcelos (Rede), em abril de 2020. Ele rompeu com Vidigal em 2019 e deixou o PDT. No início de 2020, ainda sem partido, virou líder do prefeito na Câmara da Serra. Também em abril foi anunciado como o candidato à sucessão do atual prefeito na Serra.
Fábio foi eleito vereador pela primeira vez em 2016, com 2.417 votos. Ele já tinha disputado o pleito de 2012, mas ficou como suplente. Antes de entrar na política, ele foi assessor técnico do Ministério do Trabalho, entre 2014 e 2016. Também trabalhou como administrador de uma empresa privada, entre 2000 e 2012. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.