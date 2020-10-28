Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Fabio Duarte: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

A Gazeta entrevistou o vereador e candidato para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja o vídeo

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 10:15
O vereador e candidato a prefeito da Serra Fabio Duarte (Rede) conversou com A Gazeta sobre as propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as ideias dele para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Ele é o quinto da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra Audifax Barcelos
Fábio é candidato a prefeito da Serra, apoiado por Audifax Barcelos Crédito: Divulgação/ Rede
Eleito vereador em 2016 pelo PDT, sigla do deputado federal Sergio Vigidal, Fabio Duarte filiou-se à Rede, do atual prefeito Audifax Barcelos (Rede), em abril de 2020. Ele rompeu com Vidigal em 2019 e deixou o PDT. No início de 2020, ainda sem partido, virou líder do prefeito na Câmara da Serra. Também em abril foi anunciado como o candidato à sucessão do atual prefeito na Serra. 
Fábio foi eleito vereador pela primeira vez em 2016, com 2.417 votos. Ele já tinha disputado o pleito de 2012, mas ficou como suplente. Antes de entrar na política, ele foi assessor técnico do Ministério do Trabalho, entre 2014 e 2016. Também trabalhou como administrador de uma empresa privada, entre 2000 e 2012. Veja o perfil completo dele aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito da Serra

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Raposa Política: candidato com R$ 600 milhões no ES? Só pode ser mentira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados