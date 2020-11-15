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Efeitos do apagão

TSE diz que só vai antecipar 2º turno em Macapá para 20/12 se houver segurança

As votações no município foram adiadas para o próximo mês por conta das consequências do apagão que durou vários dias no Amapá. Em outras cidades do estado, o pleito ocorre normalmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:12

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:12

Ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, esteve em Vitória para palestra
"Estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20, mas só o faremos se tivermos segurança absoluta", disse Barroso em coletiva de imprensa Crédito: Carlos Alberto Silva
Com as eleições municipais adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a capital do Amapá, Macapá, pode ter o segundo turno, se for necessário, adiantado do dia 27 de dezembro para o dia 20 de dezembro, afirmou neste domingo, 15, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.
"As eleições foram marcadas para 13 e 27 de dezembro, para haver tempo de refazer a programação, inseminar as urnas e fazer os testes necessários. Estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20, mas só o faremos se tivermos segurança absoluta", disse Barroso em coletiva de imprensa na tarde de hoje.
As eleições foram adiadas em Macapá desde que a cidade passou a enfrentar problemas no fornecimento de energia elétrica, na semana passada. Outras cidades também passam pelo mesmo problema, mas tiveram mantidos seus pleitos. Uma delas é Santana, na região metropolitana de Macapá.
"As eleições no Amapá estão correndo com tranquilidade, inclusive em Santana. Vamos esperar o desfecho. A notícia que tínhamos até às 15h era de tranquilidade, o que ao meu ver confirmava o acerto de não ter suspendido as eleições para além do Macapá", disse Barroso. O presidente do TSE argumentou que "suspender e realizar novas eleições não é um procedimento banal" e disse que "a tecnologia da informação é uma ciência um pouco esotérica, para nós, leigos, pelo menos".

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