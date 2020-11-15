TSE diz que só vai antecipar 2º turno em Macapá para 20/12 se houver segurança

"Estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20, mas só o faremos se tivermos segurança absoluta", disse Barroso em coletiva de imprensa Crédito: Carlos Alberto Silva

Com as eleições municipais adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a capital do Amapá, Macapá, pode ter o segundo turno, se for necessário, adiantado do dia 27 de dezembro para o dia 20 de dezembro, afirmou neste domingo, 15, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

"As eleições foram marcadas para 13 e 27 de dezembro, para haver tempo de refazer a programação, inseminar as urnas e fazer os testes necessários. Estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20, mas só o faremos se tivermos segurança absoluta", disse Barroso em coletiva de imprensa na tarde de hoje.

As eleições foram adiadas em Macapá desde que a cidade passou a enfrentar problemas no fornecimento de energia elétrica, na semana passada. Outras cidades também passam pelo mesmo problema, mas tiveram mantidos seus pleitos. Uma delas é Santana, na região metropolitana de Macapá.