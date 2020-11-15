Em Macapá, eleições ficam para dezembro

Apesar de as datas já estarem sendo definidas, o dia das votações na cidade só serão confirmadas quando tudo se normalizar.

Se for necessária, a disputa pelo segundo turno será feita, a princípio, no dia 27 de dezembro. Existe, porém, um apelo dos candidatos para antecipar essa data para o dia 20 para que a eleição não seja feita em pleno período das festas de fim de ano, o que poderia afetar a presença dos eleitores.