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Efeitos do apagão

Em Macapá, eleições ficam para dezembro

Datas para o primeiro e para o segundo turno já começam a ser definidas para o próximo mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 16:20

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 16:20

Urna - confirma
Apesar de as datas já estarem sendo definidas, o dia das votações na cidade só serão confirmadas quando tudo se normalizar.  Crédito: Carlos Alberto Silva
Com a eleição adiada em Macapá por conta do caos gerado pelo apagão de energia, novas datas para a votação já começam a ser definidas. A ideia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que o primeiro turno aconteça no dia 13 de dezembro.
Se for necessária, a disputa pelo segundo turno será feita, a princípio, no dia 27 de dezembro. Existe, porém, um apelo dos candidatos para antecipar essa data para o dia 20 para que a eleição não seja feita em pleno período das festas de fim de ano, o que poderia afetar a presença dos eleitores.
Essas datas, no entanto, somente poderão ser confirmadas quando a situação em Macapá se normalizar. O Amapá sofreu um apagão geral de energia há dez dias e segue sem que tenha acontecido o pleno restabelecimento do fornecimento. Além disso, tem havido tumultos por causa do problema.

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