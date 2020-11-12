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Presidente do Senado

Alcolumbre diz que vai acionar PF e MP para investigar apagão no Amapá

O apagão ocorreu após um incêndio na subestação Macapá, o que deixou 14 dos 16 municípios do Amapá sem energia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:30

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:30

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou por meio de nota que vai acionar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para investigar as causas do apagão no Amapá. A maior parte do Estado ficou sem energia elétrica e o serviço ainda não foi restabelecido integralmente.
O apagão ocorreu após um incêndio na subestação Macapá que levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes, o que deixou 14 dos 16 municípios do Amapá sem energia.
Em nota enviada pela assessoria de imprensa, Alcolumbre citou um laudo preliminar da Polícia Civil apontando que o incêndio não foi causado por um raio, como foi noticiado inicialmente. "O pedido do presidente do Senado visa esclarecer o que aconteceu e estabelecer a verdade dos fatos", diz a nota.
Na quarta, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que o adiamento da eleição municipal em Macapá foi decidido após autoridades eleitorais e de segurança pública afirmarem não haver "condições de segurança e tranquilidade" para realização do pleito na capital do Amapá.
Em entrevista ao Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado, o ministro disse ter sido informado que até mesmo a ação de facções criminosas estava fora de controle durante a crise energética e social vivida pelo Estado.

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