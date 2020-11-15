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Eleições adiadas

Barroso afirma que há possibilidade de antecipar segundo turno em Macapá

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado do Amapá sugeriu que o pleito seja realizado em 13 e 27 de dezembro (primeiro e segundo turnos)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 09:50

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 09:50

o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, apresenta à imprensa e à sociedade,o
Luís Roberto Barroso avalia antecipar em uma semana o segundo turno das eleições em Macapá (AP) Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou neste sábado (14) que avalia antecipar em uma semana o segundo turno das eleições em Macapá (AP) após pedido de candidatos.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado sugeriu que o pleito seja realizado em 13 e 27 de dezembro (primeiro e segundo turnos). A região sofre com problemas de abastecimento de energia elétrica e teve que suspender a votação.
"Recebi diversos pedidos de candidatos para antecipar a data, que foi marcada após consulta ao TSE. Os profissionais de tecnologia da informação pediram o máximo de tempo possível, mas diante do pedido vamos verificar a possibilidade de antecipar em uma semana", disse o ministro.
Caso seja antecipado, o segundo turno ocorrerá apenas uma semana depois do primeiro. "Não é uma decisão jurídica, é técnica. É uma situação que tem um componente de aleatoriedade, dependemos do restabelecimento da energia elétrica. Se for possível, o ideal é que tivessem duas semanas entre o primeiro e o segundo turnos", ressaltou Barroso.
Mesmo com a crise sanitária, o ministro disse esperar nível mínimo de abstenção. "Podemos ter um paradoxo de que, apesar da pandemia, tenhamos comparecimento maior que nos anos anteriores. Temos razões para acreditar que a sociedade tem mais ânsia de participar que nos pleitos passados", afirmou.

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