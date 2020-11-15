Toninho Gualhano, em Bom Jesus do Norte, é o segundo prefeito eleito no ES em 2020

Com 100% das urnas apuradas, Toninho Gualhano (PMN) é eleito em Bom Jesus do Norte Crédito: A Gazeta

Bom Jesus do Norte foi o segundo município do Espírito Santo a ter as urnas completamente apuradas neste domingo (15). Com 2.284 votos (38,74%), Toninho Gualhano, do PMN, foi eleito prefeito da cidade pelos próximos quatro anos.

Toninho derrotou o atual prefeito, Marquinho Messias (PSD), com uma diferença de 255 votos. O candidato do PSD recebeu 2.029 votos, representando 34,41% dos eleitores.

Policial civil, Toninho Gualhano tem 59 anos, é casado e tem um patrimônio declarado de R$ 125.300,00.

Toninho Gualhano (PMN) derrotou Marquinho Messias e venceu em Bom Jesus do Norte com 38,74% dos votos Crédito: Arquivo pessoal

A cidade da Região Sul capixaba levou 6.201 eleitores às urnas. Desses, 4.805 (77,49%) foram válidos, 79 (1,27%) brancos e 226 (3,64%) nulos. O município registrou 1.259 abstenções, representando 16,88% dos eleitores.

VEREADORES

No total, foram oito vereadores eleitos em Bom Jesus do Norte. O PMN, partido do prefeito eleito, não elegeu nenhum vereador. Charles Diniz, do PSD, foi o vereador mais votado com 416 votos (7,05% dos votos válidos). O PSD também elegeu Xandão Mudanças, com 301 votos (5,10%) e Pedrinho Enfermeiro, com 289 votos (4,89%).

Também foram eleitos para o Legislativo de Bom Jesus do Norte: Romeu da Auto Escola (PSDB) com 5,56%; Tiquinho (Solidariedade) com 4,27%; Luiz Moraes (DEM) com 4,25%; Fernando Broa (PSDB) com 4,20%; e Zelau (Solidariedade) com 4,15% dos votos.