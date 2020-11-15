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Eleições 2020

Toninho Gualhano, em Bom Jesus do Norte, é o segundo prefeito eleito no ES em 2020

Candidato do PMN teve 38,74% dos votos válidos. No município, foram eleitos 8 vereadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 20:09

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 20:09

Com 100% das urnas apuradas, Toninho Gualhano (PMN) é eleito em Bom Jesus do Norte
Com 100% das urnas apuradas, Toninho Gualhano (PMN) é eleito em Bom Jesus do Norte Crédito: A Gazeta
Bom Jesus do Norte foi o segundo município do Espírito Santo a ter as urnas completamente apuradas neste domingo (15). Com 2.284 votos (38,74%), Toninho Gualhano, do PMN, foi eleito prefeito da cidade pelos próximos quatro anos.
Toninho derrotou o atual prefeito, Marquinho Messias (PSD), com uma diferença de 255 votos. O candidato do PSD recebeu 2.029 votos, representando 34,41% dos eleitores.
Policial civil, Toninho Gualhano tem 59 anos, é casado e tem um patrimônio declarado de R$ 125.300,00.
Bom Jesus do Norte
Toninho Gualhano (PMN) derrotou Marquinho Messias e venceu em Bom Jesus do Norte com 38,74% dos votos Crédito: Arquivo pessoal
A cidade da Região Sul capixaba levou 6.201 eleitores às urnas. Desses, 4.805 (77,49%) foram válidos, 79 (1,27%) brancos e 226 (3,64%) nulos. O município registrou 1.259 abstenções, representando 16,88% dos eleitores.

VEREADORES

No total, foram oito vereadores eleitos em Bom Jesus do Norte. O PMN, partido do prefeito eleito, não elegeu nenhum vereador. Charles Diniz, do PSD, foi o vereador mais votado com 416 votos (7,05% dos votos válidos). O PSD também elegeu Xandão Mudanças, com 301 votos (5,10%) e Pedrinho Enfermeiro, com 289 votos (4,89%).
Também foram eleitos para o Legislativo de Bom Jesus do Norte: Romeu da Auto Escola (PSDB) com 5,56%; Tiquinho (Solidariedade) com 4,27%; Luiz Moraes (DEM) com 4,25%; Fernando Broa (PSDB) com 4,20%; e Zelau (Solidariedade) com 4,15% dos votos.
*Taisa Vargas é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

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