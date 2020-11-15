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Durante apuração

Thiago Carreiro, vice na chapa de Vidigal, tem casa invadida na Serra

Polícia Militar foi acionada e o adolescente que entrou no local acabou apreendido. Thiago e a esposa não se feriram durante a abordagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:51

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:51

Casa de Thiago Carreiro, vice na chapa de Sergio Vidigal, candidato da Serra, teve a casa invadida neste domingo. O fato ocorreu em Guaianases
Thiago Carreiro, vice na chapa de Sergio Vidigal, candidato da Serra, teve a casa invadida neste domingo. O fato ocorreu em Guaianases Crédito: Fernando Madeira
Thiago Carreiro (Cidadania), vice na chapa do candidato a prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), teve a casa invadida no bairro Guaianases, na Serra, no começo da noite deste domingo (15). Ele e a esposa acompanhavam a apuração dos votos das eleições 2020 quando um jovem invadiu a residência.
Para se proteger, o casal se trancou no banheiro e pediu ajuda pelo grupo do WhatsApp do partido. Aliados que estavam em uma casa em Jacaraípe, alugada pelo PDT, correram até o local do incidente. A polícia foi acionada e o rapaz, capturado. Thiago e a esposa não se feriram.
Em nota, a Polícia Militar disse que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma chamada sobre invasão e tentativa de roubo por volta das 18 horas. 
Segundo a PM, a vítima se comunicou com uma familiar via aplicativo de mensagem e informou que o local estava sendo invadido por um homem.
A viatura da PM se deslocou até a casa e, em contato com o proprietário, os militares foram informados que o invasor seria um adolescente. Quando o morador reagiu, o suspeito fugiu para uma residência vizinha.
Os policiais fizeram buscas pela região e conseguiram localizar e apreender o suposto infrator. O conduzido e as vítimas foram encaminhadas até a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Correção

15/11/2020 - 8:11
A Gazeta de forma equivocada publicou na versão anterior deste texto que um homem havia sido preso pela polícia após invadir a casa do político. No entanto, a PM esclareceu por nota que a pessoa que entrou na casa do vice na chapa do Vidigal era um adolescente, que acabou sendo apreendido pelos policiais.

Casa de Thiago Carreiro foi invadida. Ele é vice na chapa de Sergio Vidigal

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