Expansão imobiliária faz desafio da educação pública aumentar na Serra

São Diogo possui duas escolas municipais da rede pública, mas nem todos os moradores conseguem vagas. Crédito: Daniel Reis

A confeiteira Thamires Martins, de 31 anos, mora no bairro São Diogo, na Serra , desde 2018. Seu filho mais velho, de 9 anos, ainda não conseguiu uma vaga na escola municipal que fica em frente à sua casa. O caçula, de 3, também aguarda para estudar no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) mais próximo.

A realidade é parecida para a família de Katiara Ribeiro, 29 anos, que também vive em São Diogo. A empolgação pela conquista da casa própria, em fevereiro deste ano, foi se perdendo com a notícia de que a filha mais nova, de 4 anos, não conseguiria ingressar no CMEI do bairro. A mãe conta que já procurou a creche por diversas vezes, mas a resposta que recebe é que o nome da criança está na lista de espera.

Com o aumento da população, a procura por vagas escolares também cresceu. A demanda, no entanto, não acompanhou a oferta da rede pública, o que resultou em crianças matriculadas em outros bairros e até em cidades vizinhas.

PROJEÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Para Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o poder público precisa utilizar as projeções de institutos como o IBGE para prever o crescimento populacional. "Esse aumento demográfico acaba repercutindo em um aumento de demandas por serviços públicos essenciais, dentre eles a educação, saúde, espaços públicos", explica.

Segundo ele, é importante que as administrações municipais trabalhem com planejamento para suprir e atender essa demanda, que é natural em um município como Serra, pelo seu poder de atração de moradores.

Lira destaca ainda que a ampliação da oferta de vagas na educação também interfere na produção de renda. “Se um casal tem dificuldade para matricular os filhos em uma unidade escolar, isso pode, inclusive, dificultar que um deles mantenha atividade de trabalho durante o dia”, pondera. Para ele, diante do potencial econômico do município, a população da Serra continuará crescendo.

Atualmente, a rede municipal de ensino da Serra tem mais de 70 mil crianças matriculadas. Em nota, a Prefeitura informa que a educação infantil conta com 22.569 estudantes e o ensino fundamental, 45.831. Já a Educação de Jovens e Adultos (EJA) soma 2.245 vagas.

São Diogo conta com duas unidades de ensino público, sendo um CMEI e uma EMEF. Cerca de 900 vagas são ofertadas por ano. A prefeitura não soube apontar o número exato de habitantes no local. Segundo estimativa da Associação de Moradores de São Diogo, o bairro tem 10 mil moradores.

Apesar da situação relatada por Thamires e Katiara, o município afirma na nota que atende “100% dos alunos de 4 e 5 anos e do ensino fundamental”.

A preocupação com a educação na Serra varia à medida em que aumenta o poder aquisitivo das famílias, segundo o Ibope. Dos entrevistados que disseram receber até um salário mínimo por mês, 25% apontaram que a educação é o principal desafio do município.

Já entre os que recebem dois salários mínimos, 38% destacam a importância da área. Quanto maior o nível de escolaridade do entrevistado, mais a educação foi citada na pesquisa.

Katiara acredita que a solução para o problema seria a construção de uma nova creche, já que esse é um problema vivenciado não apenas por sua família, mas por vários vizinhos. "Tem muita criança, tem muitos condomínios em frente, para um espaço pequeno. Não acompanha o crescimento da população, a necessidade que todo mundo tem", avalia.

"Precisava ter mais CMEIs. Tem muita criança, muitos condomínios, para um espaço pequeno. Não acompanha o crescimento da população, a necessidade que todo mundo tem" Katiara Ribeiro - Moradora de São Diogo

PROBLEMAS DE ESTRUTURA

Ao contrário de muitas famílias em São Diogo, a falta de vagas não é o maior dos problemas para quem depende da educação pública em Manguinhos, como a autônoma Geovanna dos Anjos, de 31 anos.

“Não é tão difícil de conseguir vaga. Como alguns pais trabalham em outros municípios, eles tentam matricular as crianças por lá. Também têm os que possuem condições de colocar o filho em uma escola particular", conta.

Geovanna é mãe da menina Sara, de 3 anos, que frequenta uma escola infantil em Manguinhos. Crédito: Daniel Reis

Mãe da pequena Sara, de 3 anos, que começou a vida escolar neste ano, Geovanna reclama principalmente da estrutura que o centro educacional da filha oferece. Sara estuda desde fevereiro no CMEI Vovó Ritinha, cuja capacidade é de até 60 alunos. No momento, as aulas presenciais estão suspensas por causa da pandemia e só vão retornar em 2021.

De acordo com Geovanna, as salas são pequenas demais para suportarem as crianças, além de não possuírem ares-condicionados e um parquinho coberto com diferentes tipos de brinquedos. “Às vezes até faltam coisas de higiene, como papel higiênico. Diversas vezes precisamos dar uma ajuda financeira aos profissionais de lá, porque não tem material para todo mundo”, reclama.

Para a autônoma, há o interesse dos professores e diretores para que esses problemas sejam resolvidos, mas eles não recebem a devida atenção da prefeitura. Apesar das dificuldades, ainda conseguem, na opinião dela, oferecer uma educação de qualidade. “Embora tenha suas dificuldades, a creche sempre foi muito bem falada. Quem pode fica bem seguro de deixar a criança aqui”.

Geovanna afirma que Sara, longe da sala de aula há oito meses devido à pandemia, já sente falta dos colegas. Enquanto não pode voltar, a menina faz atividades em casa, enviadas pelos próprios educadores. “Como ela tinha acabado de entrar, estava muito animada. Mas ela entende que não pode abraçar ou estar com eles ainda”, explica.

Esses problemas na estrutura das escolas do bairro também a fizeram optar por matricular o filho mais velho, em 2014, em uma escola particular no bairro Chácara Parreiral, também no município.

Como a escola era distante do balneário, a família ainda custeava um transporte para levá-lo. Hoje, ele tem 15 anos e estuda em uma escola estadual de Vitória, onde Geovanna vê mais oportunidades para o menino.

“Agora, no entanto, não temos mais condições de colocar nenhum dos dois em escolas particulares. Precisamos de um suporte do poder público mais do que nunca. Não só eu, mas vários pais de Manguinhos”, desabafa Geovanna.

Em Manguinhos, há apenas um CMEI, que funciona nos turnos matutino e vespertino. Nenhuma creche do município funciona em tempo integral.

MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS

A falta de estrutura também aparece como demanda em Feu Rosa, que hoje conta com 4 CMEIs e uma creche que atende crianças de 1 a 5 anos de idade. Para o morador Henrique Lima dos Santos, de 30 anos, a infraestrutura dos prédios deixa a desejar.

“Nós precisamos de reformas nas escolas. Depois de tanto tempo, a creche onde eu estudei está do mesmo jeito. Com o calor, as escolas não contam, ainda, com ar condicionado. Isso precisa mudar para atender melhor a população”, critica Santos, que é presidente da Associação de Moradores de Feu Rosa.

Para Henrique Lima dos Santos, morador de Feu Rosa, diz que escolas precisam de reforma Crédito: Mônica Moreira

Procurada para falar sobre reparos, manutenção e novas construções, a Prefeitura da Serra afirma que uma equipe técnica faz o acompanhamento de suas unidades de ensino constantemente.

A prefeitura indica ainda que faz repasse de verbas para todas as unidades de ensino para que sejam aplicadas em pequenas reformas e manutenção das estruturas.

“Nos últimos quatro anos da gestão foram investidos em obras da Educação R$ 67,4 milhões, com a construção, entre outras coisas, de escolas, centros de educação infantil, construção de ginásios e quadras poliesportivas. Neste ano de 2020, foram R$ 9,3 milhões até outubro”, diz a nota.

A administração municipal ressalta ainda que em 2020 já foram investidos 13 milhões em manutenção, como trocas de telhados, pintura, reforma de rede elétrica, reforma de cozinhas, de banheiros, de muros, de quadras, de salas de aula e de pátios.

Sobre o CMEI Moranguinho, citado por Henrique Santos, o órgão informou que a unidade está passando por uma reforma desde outubro. Em 2019, foi realizada a substituição da instalação elétrica, do forro e a ampliação da secretaria.

Projeto Eleições Fora da Bolha O projeto Eleições Fora da Bolha, realizado pelos residentes do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, registra os principais desafios a serem enfrentados pelos próximos gestores municipais nos quatro maiores municípios do Estado. Os residentes foram enviados a bairros que contrastam com os que eles residem, em aspectos de sociais e demográficos. Assim, Daniel Reis, que deixou o bairro Acamari, de Viçosa, em Minas Gerais, para participar do Curso de Residência; Mônica Moreira e Maria Fernanda Conti, que vivem em Jardim da Penha, foram a Feu Rosa, Manguinhos e São Diogo, na Serra. Os temas tratados nas reportagens foram definidos a partir dos três principais problemas de cada município, relatados pelo Ibope em uma série de pesquisas realizadas em outubro na Grande Vitória. Acompanhe também as reportagens sobre Vitória, Vila Velha e Cariacica, em www.agazeta.com.br/es/politica e em www.redegazeta.com.br/residencia. Saiba mais A Gazeta