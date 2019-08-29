Entenda as razões para a Serra ser o município mais populoso do ES

Até 2012, era Vila Velha que liderava as estimativas populacionais do Estado. No ano seguinte, após um acordo com o município de Vitória para redefinição de limites territoriais, a Serra assumiu a primeira posição. Bairro de Fátima, Hélio Ferraz e Carapina I, antes alvos depassaram à jurisdição serrana. Vila Velha, desde então, está em segundo lugar, e atualmente registra 493.838 habitantes.

Além disso, embora os dois municípios disponham de área territorial para expandir a ocupação imobiliária, Lira avalia que a Serra tem maior dinamismo econômico, com a presença de grandes indústrias, empresas de logística e comércio exterior, o que atrai a população em busca de emprego. Comércio e serviços também têm forte presença no município.

Na contagem populacional da Serra, a advogada Danielle Marques de Abreu, 42 anos, começou a fazer parte em janeiro junto com o marido Jackson Alves Carvalho. Por cerca de 10 anos, ela morou na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, mas o casal optou por voltar para o Estado em razão da falta de segurança na cidade em que vivia. "E decidimos pela Serra ao encontrar um lugar que nos parece tranquilo, um bairro residencial, bom de morar", ressalta.