Vidigal deve ser o mais votado, mas Serra pode ter 2° turno

Vidigal lidera com boa vantagem a corrida eleitoral na Serra Crédito: Amarildo

Que o deputado Sergio Vidigal (PDT) será o candidato a prefeito da Serra mais votado no próximo domingo (15), não cabe a menor dúvida. A última pesquisa Ibope/Rede Gazeta, publicada nesta sexta-feira (13) , consolida o favoritismo do ex-prefeito, num páreo sem o atual ocupante do cargo, Audifax Barcelos (Rede). Considerando apenas os votos válidos, Vidigal ainda é líder com folga, chegando a 56%.

Porém notem bem: com muito mais de 200 mil eleitores, a Serra tecnicamente pode ter 2º turno e, para vencer o pleito em turno único, já no próximo domingo, o ex-prefeito precisa atingir mais da metade dos votos válidos (50% + 1). E essa marca de 56% aferida pelo Ibope, seis pontos acima do necessário, não constitui para Vidigal uma margem de segurança tão confortável para evitar o 2º turno, até porque a margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Assim, a grande pergunta a ser respondida pelo eleitorado serrano no domingo é: a disputa na Serra irá ou não para o 2º turno? Os concorrentes de Vidigal também precisam dar essa resposta.

O levantamento do Ibope mostra que a candidatura do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) não engrenou. Desde a primeira pesquisa da série Ibope/Rede Gazeta na Serra, publicada em 19 de outubro, ele caiu de 10% para 5% dos votos válidos.

Já o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e o vereador Fábio (Rede) cresceram, mas não muito. Dentro da margem de erro, o tucano passou de 14% para 16% dos votos válidos. Já Fabio, o candidato de Audifax, passou de 8% para 14% (crescimento fora da margem de erro e até certo ponto esperado, dado o empenho pessoal que Audifax está colocando na campanha de seu afilhado político e dada a força da máquina municipal jogando a favor do redista).

Pois bem, esse conjunto de elementos nos indica que, se Fábio, Vandinho e até outros candidatos menores crescerem um pouco mais até domingo, ganhando votos dos indecisos (6%, segundo o Ibope) e até tirando alguns de Vidigal, podem até forçar um 2º turno na Serra.

O FOCO NO “VOTO EVANGÉLICO”

Para isso, é muito provável que eles apostem fortemente suas fichas na captação do “voto evangélico”, extremamente importante na Serra, porque esse segmento religioso é proporcionalmente muito expressivo na cidade. Segundo o relatório do Ibope, nada menos que 43% dos entrevistados se declaram evangélicos na Serra, superando os católicos (32%).

Tanto Vandinho como Fábio já forneceram sinais em abundância de que a estratégia de ambos é mesmo essa. No dia 27 de outubro, Vandinho chegou ao extremo de fazer, em suas redes sociais, um post conclamando a população serrana a se juntar a ele em uma maratona de 21 dias (até dia 15) em oração e jejum. Citou o profeta Daniel e chegou a falar em uma “guerra espiritual”. Em entrevista à coluna, afirmou ter o apoio de pastores e estar mesmo jejuando (pelas manhãs).

Quanto a Fábio, o seu primeiríssimo vídeo de campanha, produzido pela marqueteira Jane Mary Abreu (a mesma de Audifax), trazia ele apresentando sua família (mulher e quatro filhos) e, basicamente, apresentando a si mesmo para o público, em declarações com conteúdo de cunho bastante religioso. Disse que a primeira gravidez da esposa foi um milagre de Deus. Na parede de sua sala de jantar, exibida em destaque no vídeo, havia uma citação da Bíblia pintada em letras garrafais.

Nesta quinta-feira (12), o próprio candidato disparou pelo Whatsapp um vídeo em que ele mesmo aparece conversando com eleitores nas ruas, principalmente com senhoras de idade. Muitas lhe dizem frases como “Você vai chegar lá, em nome de Jesus”, ao que ele responde “amém” para todas (muitos “améns”).

O FATOR AUDIFAX

Como os céus não podem trabalhar sozinhos, Fabio também conta, é claro, com a transferência de prestígio (e de votos) de Audifax para ele, uma capacidade que, aliás, será testada de verdade pela primeira vez. Essa, afinal, é só a primeira vez em que o prefeito tenta eleger um sucessor.

Audifax é um governante bem avaliado, mas, para levar seu pupilo para o 2º turno contra o seu arquirrival político, terá que provar eficiência no quesito “transfusão de votos” nestas últimas horas até o domingo. Do contrário, Vidigal agradece.

Seja como for, é inegável: o favoritismo absoluto pertence, neste momento, a Sergio Vidigal na Serra.

SOBRE BRUNO LAMAS

Cabe um adendo sobre Bruno Lamas: nessa disputa, o deputado estadual teria tido alguma chance como candidato de Audifax (o que tentou ser, sem sucesso, até o último momento). E também se Renato Casagrande (PSB) tivesse entrado pessoalmente em sua campanha, o que o governador indicou desde o começo que não faria e, de fato, não fez.

Casagrande sempre disse que não entraria na campanha em municípios onde houvesse mais de um aliado dele na disputa. É o caso da Serra, onde, além de Bruno, o próprio Vidigal é um importante apoiador do governo Casagrande.