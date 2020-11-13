De Caetano a Chay Suede: famosos gravam vídeos em apoio a candidatos no ES

Famosos manifestam apoio político a capixabas na internet Crédito: Reprodução/Internet

Na reta final da campanha eleitoral, antes do primeiro turno das eleições 2020, famosos se manifestaram publicamente em apoio a candidatos a prefeito de cidades do Espírito Santo . Entre eles estão cantores, atores e atletas conhecidos nacionalmente.

O cantor e compositor Caetano Veloso, por exemplo, marcou presença em Vila Velha , virtualmente, na última terça-feira (10). Em vídeo publicado nas redes sociais de Rafael Primo, que disputa a prefeitura canela-verde pela Rede, o artista baiano foi sucinto: "Vila Velha, para prefeito: Rafael Primo, número 18".

Além de Caetano, Rafael Primo também exibiu vídeo da cantora e compositora Sandra de Sá: "Passei aqui rapidinho pra falar do Rafael Primo. Deus te abençoe, força e fé. Elejam o Rafael Primo, 18".

Rafael Primo teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, em decisão de primeiro grau , por falta de prestação de contas em relação à campanha de 2018, quando concorreu a deputado estadual e não foi eleito. Ele recorreu e tem o direito de seguir em campanha. O nome dele vai aparecer nas urnas. Ainda falta um desfecho para o caso.

Os cantores Caetano Veloso e Sandra de Sá apoiam Rafael Primo (Rede) em Vila Velha Crédito: Reprodução/Internet

De forma também objetiva, o ator Marcos Palmeira fez um vídeo que foi divulgado na quarta-feira (11) nas redes sociais do candidato à Prefeitura de Vitória Sérgio Sá (PSB). Ele se dirige ao público, dizendo: "Você, que mora em Vitória do Espírito Santo, queria te indicar um belo candidato, que é o Sérgio, com a sua vice, Laís. Olhe com carinho".

À reportagem de A Gazeta, Marcos Palmeira explicou que seu apoio é motivado pela coligação do PSB com a Rede. "Acredito que essa coligação deveria ter sido em todo o Brasil. A Rede propõe uma nova forma de fazer política, valorizando e colocando o eleitor no centro da discussão", afirmou o ator.

Marcos Palmeira manifestou apoio a Sérgio Sá (PSB) Crédito: Reprodução/Internet

Vestindo a camisa do partido Novo em um vídeo produzido e editado, Bernardinho, ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira de vôlei  atualmente técnico do Flamengo na modalidade  fez um pedido aos eleitores de Vitória: "Vote no Coronel Nylton e Patrícia Bortolon, uma dupla de muita integridade e muita competência. Vamos continuar construindo o Brasil que merecemos", afirmou. Nylton, candidato a prefeito de Vitória, e Patrícia, vice na chapa, são filiados ao Novo. O vídeo de Bernardinho foi divulgado na quarta.

Bernardinho apoia o candidato Coronel Nylton (Novo) Crédito: Reprodução/Internet

Outros três candidatos a prefeituras na Grande Vitória receberam a seguinte indicação em vídeos publicados no YouTube e no Facebook: "Ele tem compromisso com os valores de família e com os valores cristãos", do pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Além de compartilhar o apoio do líder religioso, Halpher Luiggi, em Vitória; Coronel Wagner, em Vila Velha; e Xambinho, na Serra, são filiados ao Partido Liberal (PL), do ex-senador Magno Malta.

Pastor Silas Malafaia manifesta apoio a três candidatos do PL Crédito: Reprodução/Internet

Ex-jogador de futebol e campeão da Copa do Mundo de 1994, Ricardo Rocha manifestou apoio ao candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa a Prefeitura de Vitória. Nas redes sociais, ele afirmou que Pazolini vai fazer "uma gestão diferenciada" e preocupada com a juventude. "Por tudo o que nós conversamos e o que Pazolini pensa em fazer em relação à educação e ao esporte, acredito muito nele", garantiu.

Ex-jogador Ricardo Rocha apoia Pazolini (Republicanos) Crédito: Reprodução/Internet

Já o ator Chay Suede, que é natural de Vila Velha e interpreta Danilo na novela "Amor de Mãe", da TV Globo, alinhou-se ao candidato Fabrício Gandini (Cidadania), em Vitória. "Estou gravando esse vídeo para mandar um abraço com todo o carinho, admiração e respeito para o meu amigo Fabrício Gandini. Mas também para convidar você a conhecer o trabalho dele, caso ainda não conheça, e descobrir por que é o candidato mais preparado para o cargo."

Na última semana, Chay também interagiu em uma publicação no Instagram de Gandini com a afirmação "Nosso prefeito. Vamo com tudo!"

O ator Chay Suede declarou apoio a Fabrício Gandini (Cidadania) Crédito: Reprodução/Internet

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, também veio a público dar um reforço para a campanha de Arnaldinho Borgo (Podemos), que disputa a Prefeitura de Vila Velha. De forma descontraída, ele diz no vídeo: "Alô, Vila Velha, vamos renovar. Arnaldinho Borgo, aí vai ficar bom demais", brinca o cantor.

Anderson Leonardo do Molejo manifestou apoio a Arnaldinho Borgo (Podemos) Crédito: Reprodução/Internet

Todas as assessorias das personalidades mencionadas foram demandadas sobre a motivação do apoio aos candidatos das cidades do Espírito Santo, mas até a publicação desta reportagem só obtivemos retorno do ator Marcos Palmeira.

MARKETING POLÍTICO

Sobre as publicações, o consultor em marketing político Darlan Campos aponta que a estratégia dos candidatos é ganhar apoio de pessoas que tenham credibilidade social para, assim, levar a sua mensagem ao número máximo de pessoas possível.

"No geral, essa prática está vinculada a dois pontos importantes: à ligação partidária, como no caso de Marcos Palmeira que é filiado à Rede, e há várias eleições se manifesta em apoio aos candidatos do partido, e à ideologia, como Caetano Veloso, que apoia fortemente candidaturas de partidos diferentes, mas com o mesmo espectro ideológico."

"Eu costumo dizer que não basta ser conhecido para se eleito, mas ser conhecido é importante para que sua mensagem chegue ao máximo de pessoas possível", avalia Campos.

Os vídeos gravados por artistas para candidatos devem ser todos voluntários. "Legalmente, não pode haver contratação desse apoio. Precisa ser uma manifestação espontânea", pontua Campos.

Para o professor de Marketing Político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Gondo, essa estratégia agrega votos e visibilidade ao candidato. "O influenciador 'transfere' um pouco da fama para quem ele está indicando."

Esse apoio pode ser fundamentado em interesse político, em apoio familiar e o apoio voluntário àquelas pessoas que se identificam com os pensamentos e/ou com as causas daquele candidato, conclui o especialista.