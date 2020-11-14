Max, Neucimar e Arnaldinho: um dos três ficará fora do 2° turno

Max Filho e Neucimar Fraga lideram corrida eleitoral em Vila Velha, empatados, seguidos por Arnaldinho Borgo Crédito: Amarildo

Ao contrário do que muitos imaginaram antes do pleito, a eleição municipal, no Espírito Santo, não tem sido “a eleição da mudança” e sim “a eleição da lembrança”. Conforme nos mostra a série de pesquisas Ibope/Rede Gazeta, nos sete maiores municípios do Estado, o eleitorado, predominantemente, está indicando preferência por um “voto de segurança”, sem arriscar em caras novas, outsiders etc.

Em regra, os capixabas têm manifestado a opção por prefeitos bem avaliados e que buscam a reeleição (como em Linhares e Cachoeiro) ou políticos bastante conhecidos, que já governaram a cidade e com alto recall político, muito vivos na lembrança do eleitor. Mas, como quase toda regra tem exceção, Vila Velha dessa vez pode ser a exceção a essa regra.

Por outro lado, na 3ª colocação, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) se aproximou um pouquinho mais dos dois líderes. Agora, com 20% dos votos válidos, está numericamente a 10 pontos de Max e Neucimar. No limite (limite mesmo) da margem de erro da pesquisa, de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, pode-se dizer que os três estão tecnicamente empatados. E que a chegada, no próximo domingo, ficará entre esses três candidatos. A eleição em Vila Velha com certeza terá segundo turno e um desses três vai sobrar.

Para não ser ele o eliminado, Arnaldinho tem estratégia bem definida. Com frases de efeito como “Vamos varrer a velha política de Vila Velha” e uma campanha leve, cheia de memes, que busca dialogar especialmente com eleitores mais jovens, o vereador está se apresentando como um possibilidade de “renovação política”, uma alternativa a seus dois adversários mais conhecidos, que já disputaram muitas eleições para prefeito e já ocuparam a cadeira agora pleiteada por ele (Neucimar, de 2009 a 2012; Max, por três mandatos, encerrando agora o terceiro).

RENOVAÇÃO, MAS NEM TANTO

É importante salientar, por outro lado, que Arnaldinho não é um outsider político e, embora bem mais jovem que Max e Neucimar, não é propriamente uma cara nova na política canela-verde, tampouco pode ser considerado uma novidade política na cidade.

Ok, essa é a primeira vez que ele concorre à prefeitura. Mas é vereador desde 2013, foi secretário de Assistência Social na administração de Rodney Miranda, já passou por pelo menos três partidos e está encerrando seu segundo mandato seguido na Câmara Municipal. Antes de se tornar vereador, foi assessor comissionado no gabinete do deputado Hércules Silveira (MDB). E nunca é demais lembrar que se chama Arnaldinho Borgo porque é filho de Arnaldo Borgo, vereador de Vila Velha nos anos 1980. Ou seja, tem a política no sangue.

Em todo caso, se a renovação política que ele propõe vai prevalecer sobre o favoritismo de Max e Neucimar, só o eleitorado canela-verde poderá dizer, por meio das urnas, no próximo domingo (15).

EQUILÍBRIO AUMENTA TENSÃO

REJEIÇÃO: MELHOR PARA ARNALDINHO

Um ponto favorável a Arnaldinho é que a rejeição dele é muito mais baixa que a dos dois principais adversários: só 10%. Porém, Neucimar e principalmente Max conseguiram reduzir sua rejeição em relação à primeira pesquisa da série, publicada em 15 de outubro: a de Neucimar caiu de 36% para 32%, enquanto a de Max caiu ainda mais, de 44% para 34%.

QUEM GANHA E QUEM PERDE

Se Arnaldinho conseguir ultrapassar pelo menos um dos dois líderes e chegar ao 2º turno, será uma vitória pessoal dele, é claro, mas principalmente do prefeito de Viana, Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, que bancou a filiação e a candidatura do vereador em Vila Velha.