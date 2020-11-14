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Eleições 2020

Pesquisa Ibope: Locutor teria 34% e Euclério, 27% em segundo turno em Cariacica

Em uma simulação de 2º turno entre os dois candidatos que lideram em votos válidos no 1º turno, Sandro Locutor levaria a melhor. Mas disputa segue embolada na cidade: 36% dos eleitores entrevistados admitiram que ainda podem mudar de ideia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 21:01

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 21:01

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - 2º turno em Vila Velha
 Euclerio Sampaio e Sandro Locutor lideram intenções de voto em Cariacica, mas são seguidos de perto por adversários em disputa que segue embolada a dois dias da eleição Crédito: Arte Geraldo Neto
A disputa pela Prefeitura de Cariacica deve ser decidida apenas no 2º turno, no dia 29 de novembro. Em pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope no município a pedido da Rede Gazeta e publicada nesta sexta-feira (13), Sandro Locutor (PROS) e Euclério Sampaio (DEM) aparecem liderando as intenções de voto com 18% e 16%, respectivamente, empatados tecnicamente. Em um eventual 2º turno com esse cenário, no entanto, Sandro Locutor levaria a melhor.
Ibope: Locutor teria 34% e Euclério, 27% em segundo turno em Cariacica
O ex-deputado estadual tem 34% das  intenções de voto enquanto Euclério aparece com 27%. É expressivo, também, o número de eleitores que responderam que votariam em branco ou anulariam o voto nessa situação: 27%. Outros 13% não souberam ou não quiseram responder.
O cenário da disputa no município ainda é nebuloso, com seis candidatos tecnicamente empatados, quando considerado o extremo da margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostrou, ainda, que 36% dos eleitores entrevistados admitiram que ainda podem mudar o voto. Outros 55% consideram a posição definitiva. 

SIMULAÇÃO DE SEGUNDO TURNO

E se a eleição para prefeito de Cariacica tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:
Sandro Locutor tem a maior parte de seu eleitorado entre os mais jovens. 42% dos entrevistados que tem entre 16 a 24 anos disseram que votariam nele em um segundo turno contra o demista. Já Euclério domina entre os mais velhos: 40% dos que têm mais de 55 anos votariam nele.
Quando se olha o recorte da escolaridade, 41% dos que têm ensino superior disseram que preferiam anular o voto, ou votar em branco, do que votar em um dos dois candidatos. Outros 30% votariam em Euclério. Sandro Locutor tem mais votos entre os que estudaram menos: 39% dos que fizeram até o ensino médio.

DISPUTA ACIRRADA

A corrida em Cariacica continua embolada. O empate técnico, no limite de margem, se dá entre seis candidatos, ou seja, nenhum se destacou com ampla vantagem. Os que seguem logo atrás de Sandro Locutor e Euclério no primeiro turno são Celia Tavares (PT) e Marcos Bruno (Rede) com 10% das intenções de voto, considerando os votos válidos. 

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Ibope em Cariacica: Sandro Locutor tem 18% e Euclério, 16% dos votos válidos

O cenário se desenha de forma favorável para o Palácio Anchieta. Tanto Euclério quanto Locutor são alinhados ao governo Casagrande. O primeiro tem o apoio do colega de Assembleia Legislativa Marcelo Santos (Podemos), uma das principais lideranças políticas de Cariacica. Marcelo garante que o apoio ao amigo foi alinhado com o governador. Foi ele, também, quem trouxe para a coligação do demista o Republicanos, partido do presidente da Assembleia, Erick Musso. 
Amaro Neto (Republicanos), no entanto, escolheu apoiar Locutor. 
Confirmando que pode haver mudanças de última hora está o percentual de eleitores que admitem que podem mudar de ideia. Dentre os que disseram que votariam em Sandro Locutor, 31% disseram que podem trocar de candidato. Entre os que disseram que votariam em Euclério, o número é de 38%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cariacica entre os dias 11 e 12 de novembro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo NºES-06801/2020

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