Neucimar: “Números provam que fui o melhor prefeito de Vila Velha”

Neucimar se prepara para novo combate com Max Filho Crédito: Amarildo

Neucimar resgata até o fato de que, em 2018, já de volta à prefeitura, Max ensaiou lançar candidatura ao governo do Estado, contra Renato Casagrande (PSB), de quem hoje se diz grande aliado, e só abortou o plano porque não encontrou um partido que acolhesse a candidatura.

Em tempo: isso realmente ocorreu, e houve até “Dia do Fico”, com direito a anúncio de Max, na sede da prefeitura, de que não deixaria o cargo, com a presença do ex-governador Max Mauro e do ex-prefeito Vasco Alves. Também é fato que Max brigou muito com Hartung, especialmente nos dois primeiros governos deste, como um rescaldo da derrota de seu pai, Max Mauro, na eleição para o governo do Estado em 2002.

Por outro lado, se a população canela-verde concorda que Neucimar foi “o melhor prefeito da cidade” desde o ano 2000, a resposta terá que começar a ser dada nas urnas, no próximo domingo (15). Será uma nova oportunidade para Neucimar provar o que sustenta.

Mas não se pode ignorar que, nas últimas eleições municipais, o eleitor vilavelhense recusou-se a lhe dar uma segunda chance. E ainda ecoam as vozes das urnas que discordaram dessa tese em 2012 e 2016. Nessa terceira tentativa seguida de voltar à prefeitura, Neucimar precisa silenciar esses ecos do passado.

Acompanhe a entrevista completa de Neucimar Fraga à coluna: