Casagrande vira "protagonista" da campanha de Max Filho

Max aposta na parceria com Renato Casagrande para vencer a eleição em Vila Velha Crédito: Amarildo

De fato, Max é o candidato politicamente mais próximo de Casagrande, entre os 11 concorrentes no segundo maior colégio eleitoral do Estado. Seu maior rival na cidade, Neucimar Fraga (PSD), tem boa relação com o governador. Mas o PSB de Casagrande está na coligação de Max. O vice na chapa do prefeito por pouco não saiu do partido do governador, com o professor Júnior Bola (Max queria Ted Conti). O atual vice de Max, Jorge Carreta, acabou guardando a posição, mas agora filiado ao Progressistas, um dos pilares da coalizão do governo Casagrande.

Por falar em “pilares” e por falar no PP, em seus últimos programas eleitorais exibidos na TV – gravados antes de o prefeito contrair a Covid-19 –, Max listou “os 5 pilares do futuro de Vila Velha”. Os quatro primeiros dizem respeito a investimentos e projetos modernizantes de infraestrutura, iluminação, turismo etc. O quinto, curiosamente, é um pilar político mesmo: a parceria da atual administração com o governo estadual.

Nesse programa, logo antes de Max, quem aparece falando, para corroborar essa parceria, é o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, que vem a ser também o presidente do PP no Espírito Santo. A Sedurb comanda a Cesan e é uma pasta fundamental para a execução de obras de saneamento básico e drenagem, “gargalos” de Vila Velha.

No governo anterior, de Paulo Hartung (2015/2018), a relação com a gestão de Max não foi tão ruim como em governos passados dos dois, concomitantes, no Estado e em Vila Velha. Mas, com o retorno de Casagrande ao Palácio Anchieta, essa relação institucional melhorou muito e hoje está no melhor momento. Pelo menos é isso que a propaganda de Max está “vendendo”. Tanto ele como Marcus Vicente reforçam a palavra “elo”.

No vídeo, Vicente afirma: “A parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Vila Velha tem um elo muito forte de capacidade e competência de articulação do prefeito Max Filho. Estamos investindo aproximadamente R$ 400 milhões para o enfrentamento dos alagamentos, em articulação com o prefeito”.

Nesse valor, de acordo com a campanha, estão incluídas 10 estações de bombeamento, três comportas de marés, dois diques, sete quilômetros de galerias, passarelas, pontes e dragagens. “Essa parceria ajuda a construir o futuro de Vila Velha”, completa Vicente. Aí entra o prefeito, “embrulhando o pacote”:

“O futuro se constrói em rede e em parceria. Não se faz nada sozinho, e o município pode perder muito se estes elos forem rompidos. Por isso, este importante pilar completa a estrutura que pensamos para o futuro de Vila Velha: a parceria com o governo do Estado.”

Para bom entendedor, Max está insinuando que, se ele não for reeleito, tudo isso pode se perder. E escorrer para um dos fétidos (e transbordantes) valões abertos da cidade.

ALÉM DO PP, PPPs...

Mais ou menos como fez em 2016, o marketing eleitoral de Max – conduzido pela marqueteira Bete Rodrigues – está apresentando o prefeito com um discurso mais “modernoso”, possivelmente a fim de vencer o desgaste de quem já foi prefeito por três mandatos e está na vida pública de Vila Velha há cerca de 30 anos.

Ao falar de seus cinco “pilares do futuro da cidade”, Max diz: “Tenho os cinco aqui na palma da minha mão”. O primeiro deles se refere à iluminação pública: instalação de lâmpadas de LED em 35 mil pontos, a partir de uma PPP (parceria público-privada), com câmeras e pontos de conexão Wi-Fi, criando as bases, segundo ele, para a implementação do conceito de “cidade inteligente”

O segundo pilar é o financiamento da ordem de R$ 150 milhões, assinado pelo prefeito com o Fonplata, no fim do ano passado, “para projetos que vão melhorar a infraestrutura de 33 bairros da cidade”, incluindo obras de saneamento. Modernosamente, Max também está dizendo que “a educação 5.0 será uma realidade em Vila Velha”.

A AVALIAÇÃO DE CASAGRANDE

A ligação ou rede (não só de esgoto, mas sobretudo política) que Max está tratando de fazer com Casagrande faz sentido, se tomarmos em conta os números de avaliação do governo do socialista entre os eleitores da cidade. De acordo com a pesquisa Ibope/Rede Gazeta publicada em 15 de outubro, 46% dos entrevistados em Vila Velha avaliam o governo Casagrande como bom ou ótimo, contra só 16% de ruim ou péssimo.

NEUCIMAR: FOCO NO DESENVOLVIMENTO

Por sua vez, o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) está fazendo uma campanha bem focada na “retomada do desenvolvimento econômico de Vila Velha” (sua principal bandeira) e investimentos em infraestrutura.

Em um de seus programas, ele mostrou obras viárias iniciadas em sua administração (2009/2012), como a alça da Terceira Ponte (que deveria seguir até Coqueiral de Itaparica) e as melhorias na avenida Carlos Lindenberg (que deveriam ir até São Torquato), no ponto onde elas foram paralisadas depois de 2012. E prometeu retomar essas obras exatamente de onde pararam.

ARNALDINHO COMO “NOVA POLÍTICA”

Enquanto isso, com bem menos tempo de TV e rádio, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) enfatiza que é um representante da nova política e que pode promover essa renovação na cidade, em contraste com seus dois principais adversários, o ex-prefeito e o atual: “Vamos varrer a velha política de Vila Velha”.

Arnaldinho também não deixa de bater na administração de Max, à qual fez e faz oposição na Câmara Municipal. Por exemplo, enquanto Max anuncia a implantação de lâmpadas de LED com câmeras digitais, Arnaldinho dá um número (contestado pela prefeitura): segundo ele, das 220 câmeras de videomonitoramento existentes na cidade, só 23 funcionam.

DISCURSO SOB MEDIDA

Chama a atenção, ainda, um discurso de Arnaldinho customizado para os eleitores mais jovens da cidade. Num programa levado ao ar recentemente, ele fala diretamente a “você que é surfista, skatista [entre outras tribos], como eu”. Ou seja, inclui-se nesse segmento. E usa expressões como “você que tá on”, emulando as gírias da garotada a fim de obter sua empatia. No Ibope de 15 de outubro, o candidato teve 14% da intenção estimulada de voto, mas só 8% entre os entrevistados de 16 a 24 anos.

ESTRELANDO CONTARATO

Candidato a prefeito pela Rede, Rafael Primo levou ao ar um depoimento de um expoente do partido no Estado: o senador Fabiano Contarato, que o apoia desde antes da campanha.

HUDSON: PROBLEMAS E PROPOSTAS

Candidato pelo Republicanos, o deputado e médico Hudson Leal tem destacado problemas e propostas, como na área de controle de zoonoses e macrodrenagem.

WAGNER: ALERTA PARA O DESASTRE