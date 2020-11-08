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Tentativa de homicídio

Carro de prefeito de Atílio Vivácqua é alvo de tiros em estrada rural

Josemar Machado Fernandes (PDT), que concorre à reeleição, contou que foi surpreendido por disparos enquanto dirigia na noite de sábado (07). Ele não se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 18:20

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:20

Carro de prefeito foi atingido por tiros
Vidro do carro dirigido por Josemar Machado foi atingido por tiro Crédito: Comissão de campanha de Josemar Machado/ Divulgação
O carro do prefeito de Atílio Vivácqua, candidato à reeleição, Josemar Machado Fernandes (PDT), foi atingido por disparos de arma de fogo na noite de sábado (07), em uma estrada rural do município. O coordenador da coligação de campanha de Josemar, Junior Burock, disse que o prefeito não se feriu, mas ainda não está em condições de falar, pois ficou muito abalado com o ocorrido.
Burock Informou que por volta das 19h, Josemar seguia da casa dele, localizada em São Pedro, zona rural do município para a casa do irmão, em Córrego da Fama, no seu veículo Fiat Siena.
No meio do caminho, ele contou que foi surpreendido por disparos de arma de fogo e que três tiros acertaram o carro. Sem ferimentos, o prefeito seguiu caminho até a casa do irmão onde chamou a Polícia Militar. De acordo com Burock, o prefeito sairia em visitas a comunidades ao lado do irmão.

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Neste domingo (08), o candidato à reeleição, Josemar Machado, prestará depoimento na delegacia regional de plantão em Cachoeiro de Itapemirim. O carro, segundo o coordenador da coligação de campanha, passou por perícia nesta manhã.
Carro de prefeito foi atingido por tiros
Marcas de tiro no carro do prefeito  de Atílio Vivácqua Crédito: Comissão de campanha de Josemar Machado/ Divulgação

INVESTIGAÇÃO

Um pronunciamento foi publicado durante a manhã pela equipe de coordenação de campanha. Em sua fala no vídeo publicado nas redes sociais, Junior Burock, afirma que o prefeito vinha sofrendo ameaças na cidade nos últimos dias, mas que aguarda a investigação da polícia para desvendar a motivação do ato.
Sobre a ocorrência, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e o fato será investigado por meio da delegacia de polícia de Atílio Vivacqua e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O veículo será periciado e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Denuncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181.

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