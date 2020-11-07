Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindenberg

Policiais isolaram o local onde suposta bomba foi deixada em Governador Lindenberg Crédito: Internauta/redes sociais

O candidato a prefeito de Governador Lindenberg , Noroeste do Estado, Paulo Coradini (PSB) passou por um grande susto na manhã deste sábado (7). Ao sair para jogar o lixo fora, ele encontrou uma suposta bomba na porta da casa onde vive com a família. Além do artefato, pichações com ameaças também foram deixadas no muro da residência. A polícia e o Esquadrão Antibombas foram ao local. Ninguém ficou ferido.

Morador do interior de Governador Lindenberg, na ES 245, Coradini contou que por volta das 5h40 saiu de casa para jogar o lixo fora. Ele tentou sair pelo portão maior da residência, que não abriu. Foi quando o candidato a prefeito decidiu sair pelo portão menor e viu o artefato bem próximo à entrada da garagem dele. Dentro da casa estavam a esposa de Coradini, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga.

Suposta bomba foi deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindenberg Crédito: Internauta/redes sociais

Além da suposta bomba, também foram deixadas pichações ameaçadoras no muro da casa, com os dizeres: "Veja seus filhos. Cala a boca. Cuidado".

Coradini chamou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas também foi acionado. As equipes ainda estão no local apurando se o objeto é um explosivo.

Para a TV Gazeta Noroeste, equipes da PM que estão no local disseram que o objeto é semelhante a um explosivo e contém, inclusive, cabos elétricos. O Esquadrão Antibombas verificou que realmente havia alguns elementos com características que podem indicar explosivos. Por isso, outra equipe especializada também foi acionada.

O candidato e a família foram retirados de casa, sem ferimentos. A Rodovia ES 245 precisou ser interditada por algumas horas e nesse momento o trânsito está voltando a ser liberado parcialmente.

De acordo com João Vitor, advogado da campanha do candidato, Coradini relatou ontem que até a noite da última sexta-feira (6) a suposta bomba não estava no portão da casa.

Pichação com ameaças foram feitas no muro da casa do candidato a prefeito de Governador Lindenberg Crédito: Internauta/redes sociais

Procurada, a PM explicou que policiais militares foram acionados para verificar a informação de que em frente a uma residência na zona rural de Governador Lindenberg havia um objeto semelhante a um artefato explosivo. "Militares foram ao local, evacuaram a área, que também foi isolada e o Esquadrão Antibombas, da Cimesp, foi acionada. Ocorrência está em andamento", informou a PM, por nota.

O candidato já foi prefeito do município entre 2013 e 2016. Desde então, ele não tentou reeleição e voltou a se candidatar em 2020.

_Correção: Inicialmente, um dos assessores de campanha de Paulo Coradini afirmou à TV Gazeta que os filhos gêmeos do candidato teriam 1 ano e 4 meses. A informação foi corrigida durante a tarde pelo próprio candidato. Por isso, o texto desta reportagem foi alterado às 16h34 do dia 07/11/2020._