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Dados foram bloqueados

Hackers invadem sistema da Prefeitura de Governador Lindenberg

Dados públicos foram bloqueados e serviços contábeis, financeiros, tributários e de emissão de certidões foram afetados pelo ataque

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 14:06
A Prefeitura de Governador Lindenberg teve o sistema de informática invadido por hackers. Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, teve o sistema de informática invadido por hackers. De acordo com o prefeito Geraldo Loss, dados públicos foram bloqueados e alguns serviços municipais foram afetados. O ataque aconteceu no início deste mês, mas a informação foi divulgada somente nesta semana.
O setor de informática da Prefeitura de Governador Lindenberg informou que servidores públicos que chegaram para trabalhar no dia 2 de janeiro encontraram os programas do sistema com acesso negado e uma mensagem na tela do computador com um e-mail para que fosse feito contato com os criminosos para recuperação dos dados. No entanto, o município não chegou procurar os hackers.
De acordo com a prefeitura, serviços contábeis, financeiros, tributários e de emissão de certidões foram afetados pelo ataque, mas nenhum valor foi retirado das contas do município. Ainda segundo a administração municipal, os serviços estão sendo retomados utilizando dados de segurança que estavam salvos.

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O setor de informática da prefeitura informou que não sabe como o sistema foi hackeado, pois os computadores e o servidor do município têm antivírus instalados e contam com sistemas de proteção de dados.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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