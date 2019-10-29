Hacker invade site oficial da Prefeitura de Colatina

Hacker invade site da Prefeitura de Colatina
Com referência ao mundo dos e-games e cheio de sarcasmo, um hacker invadiu o site oficial da Prefeitura de Colatina e deixou uma assinatura que terminava com um coração. Na parte destinada às últimas notícias, a frase PWNED BY PARANÁ CYBER MÁFIA s2 aparecia como título de uma suposta e inexistente matéria, com a data do último sábado (26).
Em inglês, a palavra pwned faz alusão de forma mais intensa e ameaçadora à owned, que poder ser traduzida como possuído. Nesta segunda-feira (28), a equipe de tecnologia e informação do município retirou a assinatura do ar e disse acreditar que esta foi a única ação tomada pelo hacker.
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina garantiu que o site possui sistemas de segurança contra ataques cibernéticos e que trabalhará para identificar o autor da invasão. Por causa do dia do servidor público, a administração municipal avaliará quais medidas devem ser tomadas a respeito apenas na manhã desta terça-feira (29).