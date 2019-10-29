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Segurança falha

Hacker invade site oficial da Prefeitura de Colatina

Ironicamente, autor deixou uma assinatura com coração no campo destinado às últimas notícias

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 07:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 07:10

Hacker invade site da Prefeitura de Colatina

Com referência ao mundo dos e-games e cheio de sarcasmo, um hacker invadiu o site oficial da Prefeitura de Colatina e deixou uma assinatura que terminava com um coração. Na parte destinada às últimas notícias, a frase PWNED BY PARANÁ CYBER MÁFIA s2 aparecia como título de uma suposta e inexistente matéria, com a data do último sábado (26).
Em inglês, a palavra pwned faz alusão  de forma mais intensa e ameaçadora  à owned, que poder ser traduzida como possuído. Nesta segunda-feira (28), a equipe de tecnologia e informação do município retirou a assinatura do ar e disse acreditar que esta foi a única ação tomada pelo hacker.
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina garantiu que o site possui sistemas de segurança contra ataques cibernéticos e que trabalhará para identificar o autor da invasão. Por causa do dia do servidor público, a administração municipal avaliará quais medidas devem ser tomadas a respeito apenas na manhã desta terça-feira (29).

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