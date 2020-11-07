Veja vídeos da chegada do esquadrão antibombas em Governador Lindenberg

Notaer chega em Governador Lindenberg para atuar em suspeita de explosivo Crédito: Notaer/Divulgação

Por volta das 5 horas da manhã, Paulo Coradini (PSB) foi sair de casa para colocar o lixo para fora. Ao tentar abrir o portão da garagem, não conseguiu, e acabou saindo por um portão menor. Já do lado de fora, viu um artefato e ao lado uma pichação com uma possível ameaça.

Coradini então ligou para a polícia e para os assessores. Ele, a esposa, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga, que estavam na residência, localizada há três quilômetros do centro do município, deixaram o local.

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De acordo com o Notaer, a equipe de serviço da polícia foi acionada para prestar apoio à Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (CIMEsp) no transporte de uma equipe de explosivistas. Em suas redes sociais eles informaram que um artefato suspeito, semelhante a algum tipo de explosivo de fabricação caseira, foi localizado no meio da ES 245 e, após os policiais da região tomarem as medidas iniciais de isolamento, o esquadrão antibombas foi acionado para neutralizar e recolher o objeto.

Diante da urgência e do perigo para a sociedade, a equipe do Notaer seguiu de helicóptero inicialmente para Cariacica, onde pousou o Harpia 06 no pátio da Cimesp para embarcar os explosivistas e seus equipamentos. Na sequência, eles voaram até Governador Lindenberg, pousando na rodovia em local seguro, próximo ao ponto crítico em que estava o artefato suspeito.

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A chegada do helicóptero do Notaer ao local causou alvoroço e muitos curiosos começaram a se reunir acompanhar o que estava acontecendo.

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Em seu Instagram, o Notaer disse que os policiais da Cimesp continuam, neste momento, atuando na neutralização do artefato.