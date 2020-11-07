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Na casa de candidato

Veja vídeos da chegada do esquadrão antibombas em Governador Lindenberg

Um artefato foi instalado na porta da casa do candidato a prefeito de Governador Lindenberg, Paulo Coradini. A polícia está no local tentando desarmar a suposta bomba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 15:06

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:06

Notaer chega em Governador Lindenberg para atuar em suspeita de explosivo
Notaer chega em Governador Lindenberg para atuar em suspeita de explosivo Crédito: Notaer/Divulgação
A suspeita de um explosivo instalado na porta da casa de um candidato a prefeito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (7), deixou os moradores assustados. Após uma equipe do esquadrão antibombas fazer uma análise preliminar e ver que se tratava de um artefato semelhante a um explosivo de fabricação caseira, uma equipe especializada do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionada para atuar  no caso. (Veja os vídeos ao longo da matéria)
Por volta das 5 horas da manhã, Paulo Coradini (PSB) foi sair de casa para colocar o lixo para fora. Ao tentar abrir o portão da garagem, não conseguiu, e acabou saindo por um portão menor. Já do lado de fora, viu um artefato e ao lado uma pichação com uma possível ameaça.

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Coradini então ligou para a polícia e para os assessores. Ele, a esposa, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga, que estavam na residência, localizada há três quilômetros do centro do município, deixaram o local.
De acordo com o Notaer, a equipe de serviço da polícia foi acionada para prestar apoio à Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (CIMEsp) no transporte de uma equipe de explosivistas. Em suas redes sociais eles informaram que um artefato suspeito, semelhante a algum tipo de explosivo de fabricação caseira, foi localizado no meio da ES 245 e, após os policiais da região tomarem as medidas iniciais de isolamento, o esquadrão antibombas foi acionado para neutralizar e recolher o objeto.
Diante da urgência e do perigo para a sociedade, a equipe do Notaer seguiu de helicóptero inicialmente para Cariacica, onde pousou o Harpia 06 no pátio da Cimesp para embarcar os explosivistas e seus equipamentos. Na sequência, eles voaram até Governador Lindenberg, pousando na rodovia em local seguro, próximo ao ponto crítico em que estava o artefato suspeito.
A chegada do helicóptero do Notaer ao local causou alvoroço e muitos curiosos começaram a se reunir acompanhar o que estava acontecendo.
Em seu Instagram, o Notaer disse que os policiais da Cimesp continuam, neste momento, atuando na neutralização do artefato. 
Ver essa foto no Instagram

Bom dia! No início desta manhã nossa equipe de serviço foi acionada para prestar apoio à Companhia Independente de Missões Especiais (@cimesp.pmes) da Polícia Militar no transporte de uma equipe de explosivistas. Em Governador Lindemberg, município na região noroeste do estado, um artefato suspeito semelhante a algum tipo de explosivo de fabricação caseira foi localizado no meio da rua e, após os policiais da região tomarem as medidas iniciais de isolamento, o esquadrão antibombas foi acionado para neutralizar e recolher o objeto. Diante da urgência e do perigo para a sociedade, nossa equipe seguiu inicialmente para Cariacica, onde pousou o Harpia 06 no pátio da CIMEsp para embarcar os explosivistas e seus equipamentos. Na sequência, voaram até Governador Lindemberg, pousando na rodovia em local seguro próximo ao ponto crítico em que estava o artefato suspeito. Os policiais da CIMEsp continuam, neste momento, atuando na neutralização do artefato. Que tudo corra bem e tenham sucesso! "EM NOSSAS ASAS, FORÇA E ESPERANÇA!" #harpia #notaer #anjosaudazes #somostodosnotaer #pmes #cimesp #antibomba #explosivo

Uma publicação compartilhada por NOTAER (@notaer.es) em

_Correção: Inicialmente, um dos assessores de campanha de Paulo Coradini afirmou à TV Gazeta que os filhos gêmeos do candidato teriam 1 ano e 4 meses. A informação foi corrigida durante a tarde pelo próprio candidato. Por isso, o texto desta reportagem foi alterado às 16h34 do dia 07/11/2020._

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