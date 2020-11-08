PM confirma que artefato em Governador Lindenberg era explosivo

A Polícia Militar (PM) do Espírito Santo confirmou, na noite deste sábado (07), que o artefato encontrado na porta da casa de Paulo Coradini (PSB), candidato a prefeito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, era explosivo. Entretanto, a PM informa que "a equipe não conseguiu verificar o tipo e a quantidade, pois a proximidade com o portão [da casa] dificultava o trabalho de desconectar os fios do artefato, que possuía um circuito de detonação que provavelmente poderia disparar caso fosse aberto".
Por volta das 5 horas da manhã, o candidato à prefeitura saiu de casa para colocar o lixo para fora. Ao tentar abrir o portão da garagem, não conseguiu, e acabou saindo por um portão menor. Já do lado de fora, viu um artefato e ao lado uma pichação com uma possível ameaça. Por volta das 16 horas, foi realizada a detonação do artefato.
A Polícia Militar disse que ao chegarem ao local, na ES 245, os policiais encontraram um pequeno isolamento com fita zebrada, feito por um militar da reserva. O militar teria dito conhecer o proprietário da residência e que teria sido acionado pelo homem para comparecer ao local.
A equipe fez contato com o proprietário da casa, que relatou ter visualizado o material nesta manhã quando tentou sair de casa pelo portão da garagem, porém não abriu, e ele saiu pelo portão menor, disse, em nota.
APOIO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS
A PM também explicou que foi solicitado o apoio do Esquadrão Antibombas, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Dois técnicos explosivistas foram em uma aeronave do Notaer para o município para fazer uma análise inicial do artefato, enquanto o restante da equipe seguia por terra.
Quando os explosivistas chegaram ao município, no Noroeste do Estado, tentaram passar um aparelho de raio-x no material para confirmar a veracidade do artefato, no entanto, devido à proximidade com o portão, o escaneamento ficou instável. Dessa forma, foi necessário aguardar o restante da equipe que se deslocava por terra com outros equipamentos. Após a chegada dos outros militares, foi possível confirmar a carga explosiva.
Por fim, a PM informou que dadas as condições que não favoreciam a segurança, houve necessidade da destruição do artefato no local, utilizando o método de contra carga, não sendo possível a identificação precisa do tipo de explosivo utilizado no artefato.
A ocorrência será entregue na Delegacia Regional de Colatina para investigação.