PM confirma que artefato em Governador Lindenberg era explosivo

Militar realiza visualização do material explosivo, no portão da casa de candidato a prefeito, em Governador Linbenberg Crédito: Frame/Vídeo

Por volta das 5 horas da manhã, o candidato à prefeitura saiu de casa para colocar o lixo para fora. Ao tentar abrir o portão da garagem, não conseguiu, e acabou saindo por um portão menor. Já do lado de fora, viu um artefato e ao lado uma pichação com uma possível ameaça. Por volta das 16 horas, foi realizada a detonação do artefato.

A Polícia Militar disse que ao chegarem ao local, na ES 245, os policiais encontraram um pequeno isolamento com fita zebrada, feito por um militar da reserva. O militar teria dito conhecer o proprietário da residência e que teria sido acionado pelo homem para comparecer ao local.

Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindemberg Crédito: Internauta

A equipe fez contato com o proprietário da casa, que relatou ter visualizado o material nesta manhã quando tentou sair de casa pelo portão da garagem, porém não abriu, e ele saiu pelo portão menor, disse, em nota.

APOIO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS

A PM também explicou que foi solicitado o apoio do Esquadrão Antibombas, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Dois técnicos explosivistas foram em uma aeronave do Notaer para o município para fazer uma análise inicial do artefato, enquanto o restante da equipe seguia por terra.

Your browser does not support the video tag.

Quando os explosivistas chegaram ao município, no Noroeste do Estado, tentaram passar um aparelho de raio-x no material para confirmar a veracidade do artefato, no entanto, devido à proximidade com o portão, o escaneamento ficou instável. Dessa forma, foi necessário aguardar o restante da equipe que se deslocava por terra com outros equipamentos. Após a chegada dos outros militares, foi possível confirmar a carga explosiva.

Por fim, a PM informou que dadas as condições que não favoreciam a segurança, houve necessidade da destruição do artefato no local, utilizando o método de contra carga, não sendo possível a identificação precisa do tipo de explosivo utilizado no artefato.