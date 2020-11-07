Vídeos mostram detonação de artefato em Governador Lindenberg

Notaer chega em Governador Lindenberg para atuar em suspeita de explosivo Crédito: Notaer/Divulgação

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Noroeste, a detonação do material ocorreu por volta das 16 horas, numa estrada de terra que fica do outro lado da pista da residência do candidato, na ES 245. Questionada pela reportagem sobre detalhes envolvendo a detonação e qual era o tipo de material que foi detonado, a PM ainda não retornou. Assim que os detalhes forem obtidos, essa reportagem será atualizada.

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Por volta das 5 horas da manhã, Coradini saiu de casa para colocar o lixo para fora. Ao tentar abrir o portão da garagem, não conseguiu, e acabou saindo por um portão menor. Já do lado de fora, viu um artefato ao lado de uma pichação com uma possível ameaça.

O candidato então ligou para a polícia e para os assessores. Ele, a esposa, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga, que estavam na residência, localizada há três quilômetros do centro do município, deixaram o local.

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De acordo com o Notaer, a equipe de serviço da polícia foi acionada para prestar apoio à Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (CIMEsp) no transporte de uma equipe de explosivistas. Em suas redes sociais, eles informaram que um artefato suspeito, semelhante a algum tipo de explosivo de fabricação caseira, foi localizado no meio da ES 245 e, após os policiais da região tomarem as medidas iniciais de isolamento, o esquadrão antibombas foi acionado para neutralizar e recolher o objeto.

Diante da urgência e do perigo para a sociedade, a equipe do Notaer seguiu de helicóptero inicialmente para Cariacica, onde pousou o Harpia 06 no pátio da Cimesp para embarcar os explosivistas e seus equipamentos. Na sequência, eles voaram até Governador Lindenberg, pousando na rodovia em local seguro, próximo ao ponto crítico em que estava o artefato suspeito.

A chegada do helicóptero do Notaer ao local causou alvoroço, e muitos curiosos começaram a se reunir para acompanhar o que estava acontecendo.