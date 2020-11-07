Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Governador Lindenberg

'Pedi proteção ao governo. Ninguém vai sair de casa', diz candidato

Candidato a prefeito de Governador Lindenberg, Paulo Coradini informou que pediu escolta do Estado até o fim das eleições, após suposta bomba ter sido deixada na porta de sua casa neste sábado (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 18:25

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:25

Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindemberg
Suposta bomba foi deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindemberg Crédito: Internauta

Atualização

07/11/2020 - 6:27
Esta matéria foi atualizada para incluir que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a assessoria do governador Renato Casagrande  ainda não têm conhecimento do pedido de escolta.
Graças a Deus alguma coisa me iluminou, e o portão abriu uns vinte centímetros e voltou. Tentei de novo, e a mesma coisa aconteceu. Quando vi aquele objeto, entrei em pânico e liguei para as autoridades. Esse é o relato de Paulo Coradini (PSB), candidato a prefeito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, sobre o susto pelo qual passou neste sábado (7).  No início desta manhã, ele encontrou uma suposta bomba na porta da casa onde vive com a família. Após o susto, Coradini informou que solicitou proteção do Estado.
Eu pedi proteção ao governo. Quero uma escolta para terminar as eleições. Não vou deixar mais ninguém da minha família sair de casa, disse.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para saber detalhes do pedido. A Sesp, por meio de sua assessoria, informou que não teve conhecimento do pedido até o momento. A Sesp informou que "tão logo a solicitação seja realizada, uma análise será feita pela Subsecretaria de Inteligência, para que as medidas cabíveis possam ser adotadas", disse em nota. 
Também procurada, a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB) também informou, por sua vez, que, até a tarde deste sábado (07), ele não havia recebido o pedido.

Veja Também

Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindenberg

O CASO

Morador do interior de Governador Lindenberg, na ES 245, Coradini contou que por volta das 5h40 saiu de casa para jogar o lixo fora. Ele tentou sair pelo portão maior da residência, que não abriu. Foi quando o candidato a prefeito decidiu sair pelo portão menor e viu o artefato bem próximo à entrada da garagem dele. Dentro da casa estavam a esposa de Coradini, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga.
Além da suposta bomba, também foram deixadas pichações ameaçadoras no muro da casa, com os dizeres: "Veja seus filhos. Cala a boca. Cuidado".
Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindemberg
Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindenberg Crédito: Internauta
Para a TV Gazeta Noroeste, equipes da PM que estão no local disseram que o objeto é semelhante a um explosivo e contém, inclusive, cabos elétricos. O Esquadrão Antibombas verificou que realmente havia alguns elementos com características que podem indicar explosivos. Por isso, outra equipe especializada também foi acionada.
O candidato e a família foram retirados de casa, sem ferimentos. A Rodovia ES 245 precisou ser interditada por algumas horas, e neste momento o trânsito está voltando a ser liberado parcialmente.
Procurada, a PM explicou que policiais militares foram acionados para verificar a informação de que em frente a uma residência na zona rural de Governador Lindenberg havia um objeto semelhante a um artefato explosivo. "Militares foram ao local, evacuaram a área, que também foi isolada, e o Esquadrão Antibombas, da Cimesp, foi acionado. Ocorrência está em andamento", informou a PM, por nota.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta.

Veja Também

Veja vídeos da chegada do esquadrão antibombas em Governador Lindenberg

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados