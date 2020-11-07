'Pedi proteção ao governo. Ninguém vai sair de casa', diz candidato

Suposta bomba foi deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindemberg Crédito: Internauta

Atualização Esta matéria foi atualizada para incluir que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a assessoria do governador Renato Casagrande ainda não têm conhecimento do pedido de escolta.

Eu pedi proteção ao governo. Quero uma escolta para terminar as eleições. Não vou deixar mais ninguém da minha família sair de casa, disse.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para saber detalhes do pedido. A Sesp, por meio de sua assessoria, informou que não teve conhecimento do pedido até o momento. A Sesp informou que "tão logo a solicitação seja realizada, uma análise será feita pela Subsecretaria de Inteligência, para que as medidas cabíveis possam ser adotadas", disse em nota.

Também procurada, a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB) também informou, por sua vez, que, até a tarde deste sábado (07), ele não havia recebido o pedido.

O CASO

Morador do interior de Governador Lindenberg, na ES 245, Coradini contou que por volta das 5h40 saiu de casa para jogar o lixo fora. Ele tentou sair pelo portão maior da residência, que não abriu. Foi quando o candidato a prefeito decidiu sair pelo portão menor e viu o artefato bem próximo à entrada da garagem dele. Dentro da casa estavam a esposa de Coradini, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga.

Além da suposta bomba, também foram deixadas pichações ameaçadoras no muro da casa, com os dizeres: "Veja seus filhos. Cala a boca. Cuidado".

Suposta bomba é deixada na porta de candidato a prefeito de Governador Lindenberg Crédito: Internauta

Para a TV Gazeta Noroeste, equipes da PM que estão no local disseram que o objeto é semelhante a um explosivo e contém, inclusive, cabos elétricos. O Esquadrão Antibombas verificou que realmente havia alguns elementos com características que podem indicar explosivos. Por isso, outra equipe especializada também foi acionada.

O candidato e a família foram retirados de casa, sem ferimentos. A Rodovia ES 245 precisou ser interditada por algumas horas, e neste momento o trânsito está voltando a ser liberado parcialmente.

Procurada, a PM explicou que policiais militares foram acionados para verificar a informação de que em frente a uma residência na zona rural de Governador Lindenberg havia um objeto semelhante a um artefato explosivo. "Militares foram ao local, evacuaram a área, que também foi isolada, e o Esquadrão Antibombas, da Cimesp, foi acionado. Ocorrência está em andamento", informou a PM, por nota.