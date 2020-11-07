'Pedi proteção ao governo. Ninguém vai sair de casa', diz candidato

Atualização
07/11/2020 - 6:27
Esta matéria foi atualizada para incluir que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a assessoria do governador Renato Casagrande ainda não têm conhecimento do pedido de escolta.
Graças a Deus alguma coisa me iluminou, e o portão abriu uns vinte centímetros e voltou. Tentei de novo, e a mesma coisa aconteceu. Quando vi aquele objeto, entrei em pânico e liguei para as autoridades. Esse é o relato de Paulo Coradini (PSB), candidato a prefeito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, sobre o susto pelo qual passou neste sábado (7). No início desta manhã, ele encontrou uma suposta bomba na porta da casa onde vive com a família. Após o susto, Coradini informou que solicitou proteção do Estado.
Eu pedi proteção ao governo. Quero uma escolta para terminar as eleições. Não vou deixar mais ninguém da minha família sair de casa, disse.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para saber detalhes do pedido. A Sesp, por meio de sua assessoria, informou que não teve conhecimento do pedido até o momento. A Sesp informou que "tão logo a solicitação seja realizada, uma análise será feita pela Subsecretaria de Inteligência, para que as medidas cabíveis possam ser adotadas", disse em nota.
Também procurada, a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB) também informou, por sua vez, que, até a tarde deste sábado (07), ele não havia recebido o pedido.
O CASO
Morador do interior de Governador Lindenberg, na ES 245, Coradini contou que por volta das 5h40 saiu de casa para jogar o lixo fora. Ele tentou sair pelo portão maior da residência, que não abriu. Foi quando o candidato a prefeito decidiu sair pelo portão menor e viu o artefato bem próximo à entrada da garagem dele. Dentro da casa estavam a esposa de Coradini, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga.
Além da suposta bomba, também foram deixadas pichações ameaçadoras no muro da casa, com os dizeres: "Veja seus filhos. Cala a boca. Cuidado".
Para a TV Gazeta Noroeste, equipes da PM que estão no local disseram que o objeto é semelhante a um explosivo e contém, inclusive, cabos elétricos. O Esquadrão Antibombas verificou que realmente havia alguns elementos com características que podem indicar explosivos. Por isso, outra equipe especializada também foi acionada.
O candidato e a família foram retirados de casa, sem ferimentos. A Rodovia ES 245 precisou ser interditada por algumas horas, e neste momento o trânsito está voltando a ser liberado parcialmente.
Procurada, a PM explicou que policiais militares foram acionados para verificar a informação de que em frente a uma residência na zona rural de Governador Lindenberg havia um objeto semelhante a um artefato explosivo. "Militares foram ao local, evacuaram a área, que também foi isolada, e o Esquadrão Antibombas, da Cimesp, foi acionado. Ocorrência está em andamento", informou a PM, por nota.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta.