Eleição na pandemia: eleitor teve que se adaptar para ir votar com máscara

Ambos no grupo de risco, Maria Fátima, 61, e José Eresomar, 63, fizeram questão de votar. Para isso, chegaram cedo e usaram máscaras Crédito: Elis Carvalho

Para um ano atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus , uma eleição diferente : em 2020, eleitores só puderam votar usando máscaras de proteção facial. A regra foi estabelecida no intuito de evitar disseminação do vírus no ambiente de votação. De modo geral, a maioria das pessoas respeitou o uso do item de segurança na Grande Vitória

Ambos do grupo de risco, a dona de casa Maria Fátima, de 61 anos, e o metalúrgico aposentado José Eresomar, de 63 anos, fizeram questão de votar na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modenesi, no Bairro das Laranjeiras, região de Grande Jacaraípe. Para isso, chegaram cedo e fizeram o uso correto das máscaras.

"Viemos exercer a cidadania. É importante para tentar escolher o melhor", iniciou José. "Sabemos que a pandemia ainda não acabou. Por isso é importante usar máscara, prevenir. Viemos com todos os cuidados. Infelizmente vimos que o distanciamento não está sendo respeitado. Mas o uso da máscara, sim, até porque é obrigatório", completou Maria.

Outra novidade nessas eleições, foi a higienização das mãos com álcool na entrada de algumas escolas Crédito: Elis Carvalho