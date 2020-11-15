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Eleições 2020

Eleição na pandemia: eleitor teve que se adaptar para ir votar com máscara

De modo geral, a maioria das pessoas respeitou o uso do equipamento de segurança na Grande Vitória. Mas a reportagem flagrou pessoas retirando-as em alguns momentos, até mesmo em ambientes fechados

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 18:25
Eleição na pandemia: eleitor teve que se adaptar para ir votar com máscara
Ambos no grupo de risco, Maria Fátima, 61, e José Eresomar, 63, fizeram questão de votar. Para isso, chegaram cedo e usaram máscaras Crédito: Elis Carvalho
Para um ano atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus, uma eleição diferente: em 2020, eleitores só puderam votar usando máscaras de proteção facial. A regra foi estabelecida no intuito de evitar disseminação do vírus no ambiente de votação. De modo geral, a maioria das pessoas respeitou o uso do item de segurança na Grande Vitória
Ambos do grupo de risco, a dona de casa Maria Fátima, de 61 anos, e o metalúrgico aposentado José Eresomar, de 63 anos, fizeram questão de votar na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modenesi, no Bairro das Laranjeiras, região de Grande Jacaraípe. Para isso, chegaram cedo e fizeram o uso correto das máscaras.
"Viemos exercer a cidadania. É importante para tentar escolher o melhor", iniciou José. "Sabemos que a pandemia ainda não acabou. Por isso é importante usar máscara, prevenir. Viemos com todos os cuidados. Infelizmente vimos que o distanciamento não está sendo respeitado. Mas o uso da máscara, sim, até porque é obrigatório", completou Maria.
Eleição na pandemia: eleitor teve que se adaptar para ir votar com máscara
Outra novidade nessas eleições, foi a higienização das mãos com álcool na entrada de algumas escolas Crédito: Elis Carvalho
Embora a maioria das pessoas estivesse respeitando o uso de máscaras, a reportagem flagrou pessoas retirando o item de segurança em alguns momentos, até mesmo em ambientes fechados. Outra novidade nestas eleições foi a higienização das mãos com álcool na entrada de algumas escolas. 

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