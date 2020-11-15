Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após apagão, Macapá (AP) não vai às urnas e oposição culpa jogo político
Eleições

Após apagão, Macapá (AP) não vai às urnas e oposição culpa jogo político

As novas datas para a votação, previstas pelo TRE-AP,  são 13 de dezembro e 27 de dezembro, caso haja segundo turno

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:37
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
Em razão da iminência de caos social devido ao apagão que assola o Estado do Amapá há mais de dez dias, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado e adiou as eleições na capital Macapá.
As novas datas previstas pelo TRE-AP são 13 de dezembro e 27 de dezembro, se houver segundo turno. As datas ainda precisam ser aprovada pelo TSE, mas ontem o presidente da Corte eleitoral, Luís Roberto Barroso, afirmou que estuda a possibilidade de o segundo turno ocorrer em 20 de dezembro, pedido de feito pelos candidatos do município.
Mas é certo que, ao menos até dezembro, Macapá se unirá a Brasília e a Fernando de Noronha como as únicas localidades no País em que a população não irá às urnas.
Ainda que a energia elétrica esteja em esquema de racionamento na maioria dos municípios do Amapá, a Justiça Eleitoral decidiu adiar as eleições municipais apenas na capital, gerando críticas no meio político. Candidatos à prefeitura de Macapá ligados à oposição local atribuem a decisão a uma pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), que tem o irmão, Josiel Alcolumbre (DEM), na disputa. Após o apagão, Josiel começou a cair nas pesquisas de intenção de voto.

Veja Também

MPF cobra novas informações em inquérito que apura apagão no Amapá

Justiça estende prazo para que empresa restabeleça energia no Amapá

"Por que só em Macapá? Por que não no Estado inteiro? Que as eleições deveriam ser adiadas, a gente já sabia! Tanto que pedimos isso! Agora, que elas tinham que ser adiadas até o irmão do presidente do senado parar de cair nas pesquisas, isso é novidade!", disse o candidato Dr. Furlan (Cidadania). "A VELHA POLÍTICA é ISSO: candidato da situação cai... adiam a eleição!", contestou outra candidata, Patrícia Ferraz (Podemos).
Como o Broadcast/Estadão revelou, o presidente do Senado teve papel importante neste adiamento e chegou a conversar com o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, sobre o tema. Josiel, que tem apoio do prefeito Clécio Vieira (sem partido) foi às redes sociais defender a remarcação das eleições. "A verdade é uma só: as eleições foram adiadas devido a ameaças de grupos criminosos interceptadas pela ABIN. Os atos estavam sendo articulados para o dia de eleição", justifica o candidato a prefeito de Macapá.
Já o irmão e presidente do Senado, foi na mesma linha. "O maior atingido com esse apagão chama-se Josiel Alcolumbre, que ia ganhar a eleição em primeiro turno, que estava caminhando para ganhar a eleição", afirmou Davi em entrevista à rádio Diário FM, do Amapá, na última quinta-feira (12).
Nos bastidores, a versão corrente é que a prefeitura de Macapá é peça importante para as próximas jogadas do xadrez político dos Alcolumbre. Com o irmão à frente do executivo municipal, Davi teria mais força para concorrer à reeleição no Senado ou, ainda, tentar o governo do Estado, após uma tentativa frustrada em 2018. Caso consiga um novo mandato em Brasília, o candidato ao governo seria o atual prefeito Clécio Lima, que rompeu com seu antigo partido, a Rede Sustentabilidade e se distanciou do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) após se aproximar da família Alcolumbre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados