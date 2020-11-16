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Eleições 2020

'Candidatos apoiados pela Presidência fracassaram', diz Sergio Moro

Pelas redes sociais, o ex-ministro da Justiça classificou as eleições como 'fragmentadas' e disse que não houve um 'claro vencedor nacional'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:52

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:52

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou na noite de domingo (15) que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "fracassaram" e que o PSOL se tornou o partido mais relevante da esquerda.
Pelas redes sociais, Moro classificou as eleições como "fragmentadas" e disse que não houve um "claro vencedor nacional".
"O resultado das eleições municipais foi fragmentado, sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local. Há alguns resultados interessantes, os candidatos apoiados pela Presidência fracassaram e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante", escreveu Moro no Twitter.
Candidatos apoiados pelo presidente, de uma maneira geral, não conseguiram se eleger ou mesmo alcançar o segundo turno nas principais capitais do Brasil.
Na maior cidade do país, São Paulo, Celso Russomanno (Republicanos) terminou a corrida eleitoral apenas na quarta colocação no pleito, com 10,5% dos votos.
Os candidatos apoiados pelo presidente também tiveram derrotas em Recife, Manaus, Fortaleza e Belo Horizonte.
No Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) avançou ao segundo turno, mas com uma votação muito inferior ao primeiro colocado Eduardo Paes (DEM).
Bolsonaro minimizou o fracasso dos candidatos e afirmou que não se engajou completamente nas eleições.

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