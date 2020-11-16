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Bolsonaro apaga post em que pedia votos a Russomano e outros aliados

Entre os nomes que constavam no post do Facebook estavam Celso Russomanno, candidato à prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, e o Marcelo Crivella
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:36

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:36

Bolsonaro e Russomanno, em SP
Bolsonaro e Russomanno, em SP Crédito: Reprodução Twitter
Um post do presidente Jair Bolsonaro em sua página do Facebook no qual apresentava "colinhas" para os seguidores pedindo votos para seus aliados nas eleições municipais foi apagado no começo desta noite. A publicação havia sido feita no sábado, 14, véspera das eleições.
Entre os nomes que constavam no post estavam Celso Russomanno, candidato à prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, e o Marcelo Crivella, do mesmo partido e que tenta a reeleição no Rio de Janeiro. O post foi apagado tão logo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a divulgar os primeiros números dos pleitos deste domingo (15), que têm mostrado desempenhos eleitorais fracos para boa parte dos candidatos apoiados pelo presidente da República.
Em São Paulo, pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope colocou Russomanno com 8% das intenções de voto, empatado com Arthur Mamãefalei (Patriota) e Jilmar Tatto (PT), mas distante dos candidatos que devem ir ao segundo turno, conforme a pesquisa: Bruno Covas (PSDB), com 33%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 25%.

VEJA O POST APAGADO: 

Bolsonaro indica votos em eleições
Bolsonaro indica votos em eleições Crédito: Facebook/Reprodução

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