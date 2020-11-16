Bolsonaro apaga post em que pedia votos a Russomano e outros aliados

Em São Paulo, pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope colocou Russomanno com 8% das intenções de voto, empatado com Arthur Mamãefalei (Patriota) e Jilmar Tatto (PT), mas distante dos candidatos que devem ir ao segundo turno, conforme a pesquisa: Bruno Covas (PSDB), com 33%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 25%.