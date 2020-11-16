Com vaga no 2º turno em Vitória, Pazolini desce o tom e fala em diálogo

Pazolini foi para o 2º turno como o mais votado e agora enfrenta Coser (PT) Crédito: Ricardo Medeiros

Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (16), o deputado estadual e candidato a prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), adotou um tom brando ao falar da liderança de votos - no primeiro turno das eleições que ocorreu neste domingo (15) - e de suas estratégias para a segunda fase da disputa.

Pazolini teve 30,95% dos votos válidos (53.014) enquanto seu adversário, João Coser (PT) teve 21,82% dos votos válidos (37.373). Os dois vão se enfrentar nas urnas no próximo dia 29.

O candidato do Republicanos chegou a convocar uma entrevista coletiva na noite deste domingo, mas desmarcou devido ao atraso na divulgação da apuração dos votos.

O resultado foi confirmado por volta das 22h. Após a divulgação, ele enviou apenas uma nota à imprensa, na qual agradeceu ao povo de Vitória e cumprimentou os demais candidatos: "As pessoas depositaram em nós a esperança de mudança."

Já na entrevista em seu comitê, em Jardim da Penha, Pazolini, nesta manhã de segunda (16), voltou a agradecer e parabenizar os moradores de Vitória por terem ido às urnas e o levado para o 2º turno.

"Recebemos a notícia com muita humildade e queremos nesse momento agradecer a todos os moradores que estiveram ontem nesse momento que é o ápice da democracia. Independente da votação de ontem, nosso parabéns aos moradores" Delegado Pazolini - Candidado a prefeito de Vitória

Agora, prestes a enfrentar Coser, o candidato do Republicanos assumiu um tom brando e evitou alfinetar adversários. Questionado se a briga poderia ter influenciado nos votos e, se buscaria o apoio dos adversários, inclusive de Gandini, disse que a estratégia de campanha sempre foi "debater a cidade de Vitória de maneira propositiva e cordial" e que vai para "o diálogo."

"Nós estamos dialogando, vamos dialogar com muita humildade, muito pé no chão e certamente iremos aglutinar forças para termos o resultado positivo que a cidade tanto precisa e espera", afirma.

Durante sua atuação na Assembleia, para qual foi eleito há dois anos, em 2018, Pazolini teve uma postura de oposição ao governo de Renato Casagrande , fazendo críticas a atuação do governador, por exemplo, na condução do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus . Agora, um passo mais perto de se tornar prefeito da Capital do Estado, o delegado afirma que "não há oposição e, sim, independência."

"A nossa posição sempre foi de independência. Eu fui eleito para defender os interesses dos capixabas e não de um grupo político A, B ou C e foi isso que eu fiz em um ano e 11 meses de mandato", sustenta.

Caso seja eleito, garante que a relação será boa. "Será uma relação republicana, democrática, cordial. Sempre tratei com respeito os integrantes do governo e sempre fui tratado com respeito, então não vejo dificuldade nenhuma. Teremos bons pactos e bons convênios", finalizou.

A revista Veja, anunciou a chegada de Pazolini ao segundo turno como uma "surpresa bolsonarista." O delegado já apareceu ao lado de representantes do governo federal, como da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Nesse dia, com ele estavam outros deputados de direita, como Vandinho Leite (PSDB), Carlos Von (Avante), Danilo Bahiense (sem partido) e Torino Marques (PSL). Os deputados negam, no entanto, que tenham agido como resposta ao pedido do mandatário e sim para fiscalizar denúncias que haviam recebido.