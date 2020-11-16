Onyx Lorenzoni comenta o resultado das urnas Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve nesta segunda-feira (16) em Vitória e minimizou a derrota dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais . Segundo ele, o resultado das urnas no último domingo não deve impactar as eleições de 2022.

Your browser does not support the audio element. Em Vitória, Onyx diz que eleição 2020 não afetará voto para presidente

As eleições municipais têm pouca relação com as de governador e presidente. Podemos pegar o pleito de 2016, por exemplo, onde o partido do chefe do Poder Executivo na ocasião não chegou a eleger 20 candidatos, de um total de mais de 5.500 prefeituras. Partidos com números incríveis não conseguiram ter bom desempenho nas urnas naquela ocasião, afirma.

É preciso ter calma e deixar a poeira baixar para fazer uma avaliação tranquila. A eleição de 2022 está muito distante e os resultados de hoje podem ser completamente diferentes daqui dois anos. Na minha avaliação, a decisão do presidente de não se envolver diretamente no pleito municipal foi correta. Temos muito trabalho a fazer pelo Brasil e 2022 é outra história, destaca.

Apesar de falar que o mandatário brasileiro não se envolveu nas eleições municipais, vídeos publicados pelo presidente nas redes sociais funcionaram como espécie de horário eleitoral, com o Bolsonaro mostrando os candidatos que tinham seu apoio.