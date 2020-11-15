'PT sairá fortalecido', diz Lula sobre eleições municipais 2020

Questionado pelo Estadão sobre o número de cidades em que projeta a vitória do PT, o ex-presidente desconversou. "Acho que vamos ganhar muitas cidades. Aqui em São Paulo, o PT tinha 68 cidades e caiu para oito em 2016. Acho que vamos recuperar muitas que tínhamos perdido e vamos ganhar em novas", afirmou.