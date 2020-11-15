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Declaração

'PT sairá fortalecido', diz Lula sobre eleições municipais 2020

No município da Grande São Paulo, o ex-presidente apoia a candidatura à prefeitura do ex-ministro Luiz Marinho (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 13:38

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:38

O ex-presidente Lula vota na Escola Estadual José Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo (SP)
O ex-presidente Lula vota na Escola Estadual José Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu para votação na manhã deste domingo (15), em São Bernardo do Campo. O petista votou por volta das 8h na seção 070 da zona eleitoral 296, na escola João Firmino de Araújo. "Acredito que o PT sairá fortalecido após muita gente apostar no fim do PT", disse depois de ter votado e posado para selfies com funcionários da seção.
Questionado pelo Estadão sobre o número de cidades em que projeta a vitória do PT, o ex-presidente desconversou. "Acho que vamos ganhar muitas cidades. Aqui em São Paulo, o PT tinha 68 cidades e caiu para oito em 2016. Acho que vamos recuperar muitas que tínhamos perdido e vamos ganhar em novas", afirmou.
No município da Grande São Paulo, o ex-presidente apoia a candidatura à prefeitura do ex-ministro Luiz Marinho (PT), que aparece em segundo lugar nas pesquisas. O líder das intenções de voto em São Bernardo é o atual prefeito Orlando Morando (PSDB).

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