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Primeiro turno

Ex-presidentes Lula e Michel Temer votam na manhã deste domingo

Lula afirmou que esta é uma eleição histórica para o partido, que deve crescer em cidades importantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 12:29

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:29

O ex-presidente Lula vota na Escola Estadual José Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo (SP)
O ex-presidente Lula vota na Escola Estadual José Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O ex-presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, SP,  na manhã deste domingo, por volta das 8h30, na escola estadual Jose Firmino Correa de Araujo.
Lula afirmou que esta é uma eleição histórica para o partido, que deve crescer em cidades importantes.
Ele defendeu o voto em Luiz Marinho, candidato da cidade. "Votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia do nosso país. É a terceira vez que eu venho às urnas para votar no Marinho".
O ex-presidente Michel Temer também votou na manhã deste domingo e foi um dos primeiros a chegar em sua seção eleitoral na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica).
Sem filas, Temer votou rapidamente e foi embora. Antes de deixar o local de votação, ele parou para conversar com a impresa e tirar fotos.

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