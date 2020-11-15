Ex-presidentes Lula e Michel Temer votam na manhã deste domingo

O ex-presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, SP, na manhã deste domingo, por volta das 8h30, na escola estadual Jose Firmino Correa de Araujo.
Lula afirmou que esta é uma eleição histórica para o partido, que deve crescer em cidades importantes.
Ele defendeu o voto em Luiz Marinho, candidato da cidade. "Votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia do nosso país. É a terceira vez que eu venho às urnas para votar no Marinho".
O ex-presidente Michel Temer também votou na manhã deste domingo e foi um dos primeiros a chegar em sua seção eleitoral na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica).
Sem filas, Temer votou rapidamente e foi embora. Antes de deixar o local de votação, ele parou para conversar com a impresa e tirar fotos.