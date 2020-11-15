Ex-presidentes Lula e Michel Temer votam na manhã deste domingo

O ex-presidente Lula vota na Escola Estadual José Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress

O ex-presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, SP, na manhã deste domingo, por volta das 8h30, na escola estadual Jose Firmino Correa de Araujo.

Lula afirmou que esta é uma eleição histórica para o partido, que deve crescer em cidades importantes.

Ele defendeu o voto em Luiz Marinho, candidato da cidade. "Votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia do nosso país. É a terceira vez que eu venho às urnas para votar no Marinho".

O ex-presidente Michel Temer também votou na manhã deste domingo e foi um dos primeiros a chegar em sua seção eleitoral na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica).