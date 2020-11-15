País registra 194 ocorrências de crimes eleitorais, diz Ministério da Justiça

Ainda de acordo com a pasta, foram anotados 14 crimes contra candidatos, dos quais oito casos de ameaças, quatro tentativas de homicídio e dois casos de lesão corporal. Também foram registrados em todo o país 81 casos classificados como "crimes comuns relacionados às eleições"; 21 por "incidentes de segurança pública e defesa social próximos aos locais de votações"; e 20 por "desinformação".